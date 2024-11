Mercedes deelt eerste details van elektrische CLA

De instap-Merc krijgt EQXX-technologie.

Elektrische auto’s verkopen blijkt nog niet zo gemakkelijk als Elon Musk het doet lijken. Daar is ook Mercedes achter gekomen. Het merk loopt zelfs achter op rivaal BMW. Maar Mercedes moet door. Dat doen de Duitsers met de eerste elektrische CLA. Het model staat te popelen om ten tonele te verschijnen. Voor het zover is, verspreidt Mercedes alvast wat informatie.

Zoals je je misschien nog wel kunt herinneren, is het EQ-merk van Mercedes dood. Vanaf nu bouwt Mercedes één model dat zowel met als zonder verbrandingsmotor leverbaar is. Eigenlijk precies zoals BMW dat al een tijdje doet. Van de nieuwe CLA met plofmotor leerden we vorige week dat er waarschijnlijk een Chinese Renault-motor aan te pas komt. Voor de elektrische CLA shopt Mercedes wel bij zichzelf.

De aandrijflijn van de elektrische Mercedes CLA met EQXX-techniek

Cijfertjes omtrent vermogen, koppel en accuformaat houdt Mercedes nog even geheim. We mogen wel alvast weten dat de aandrijflijn een tweetrapsversnellingbak krijgt, net als bij een Porsche Taycan. Daarnaast brengt de elektrische CLA ’technologie uit de EQXX-concept naar productieauto’s’, zegt Mercedes.

Een opfrisser: de Mercedes EQXX is het auto hieronder waarmee @Wouter al eens als bijrijder van Brussel naar Nijkerk reed. De elektromotor in die auto heeft 245 pk en een 100-kWh accupakket. Dankzij de aerodynamische vorm van de conceptauto weet Mercedes er 1.000 kilometer aan actieradius uit te peuteren. Zo’n gigantisch rijbereik zal de CLA helaas niet krijgen, maar een vermogen van 245 pk klinkt nog niet eens zo onrealistisch.

Naast het zuinig omgaan met de batterij zou de elektrische CLA ook ‘sportieve performance’ moeten bieden. Wie meer van dat wil en minder van het hele energie besparen, kan beter wachten op de AMG-versie, denken we. Verder krijgt de elektrische CLA als eerste Mercedes de nieuwe versie van het infotainmentsysteem genaamd MB.OS. Met dit systeem (inclusief AI-assistent, uiteraard) wordt dit ‘de intelligentste auto die we ooit hebben gebouwd’, aldus Mercedes-baas Ola Källenius.