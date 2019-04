“Nieuwe Testarossa met 1.000 pk sterke V12 onderweg”

Hallelujah!

Als er iets is dat Ferrari-verzamelaars niet kunnen, is het hun mond houden over aanstaande, nog te onthullen projecten. Een nadeel voor het merk, dat dergelijke zaken ongetwijfeld graag geheim wil houden, maar een voordeel voor ons liefhebbers. Het resulteert immers geregeld in interessante nieuwtjes, precies zoals nu het geval is.

Mogen we The Supercar Blog op het woord geloven – en dat mag, als het om beweringen van de website gaat, blijkt het zelden te liegen – dan komt Ferrari met een wel heel spectaculaire auto op de proppen. De Italiaanse sportwagenfabrikant schijnt volgens een bron van de website bezig te zijn met een moderne interpretatie op de fenomenale Ferrari Testarossa. (rijtest)

De bron, een smerig rijke eigenaar van ongeveer vijftig dure sportauto’s en klassiekers, heeft de beperkte informatie over een mogelijke nieuwe Testarossa enkele maanden geleden te horen gekregen op een exclusief ‘verzamelaarsdiner’ van Ferrari. Het merk wilde destijds nog niet alle details over het nieuwe model op tafel leggen, maar het kon alvast wel vertellen dat de auto een V12 krijgt die meer dan 1.000 pk moet leveren.

Hoewel het niet duideljk is wat we mogen verwachten, zullen wij genoegen nemen met een stevig aangepakte versie van de twaalfcilinder uit de 812 Superfast. Zoals het er nu uitziet is de kans echter groter dat het een geüpdatete versie van de aandrijflijn uit de LaFerrari zal worden.