Kia EV6 barst in vlammen uit na ongeval [video]

Geen opnamen voor een spannende actiefilm, maar de realiteit. Een Kia EV6 barstte in vlammen uit na een eenzijdig ongeval.

Het is niet voor niets dat de brandweer een speciaal protocol heeft voor het bergen van elektrische auto’s na een ongeval. Zelfs als er geen brand is uitgebroken hanteert de brandweer deze stappen. Dat doen ze vanwege het enorme accupakket in zo’n elektrische auto. De auto’s zijn er op gemaakt om niet zomaar in een brandbom te veranderen na een crash, maar honderd procent uitsluiten is dit risico niet. De brandende auto werd gefilmd met een aardappel, de video is hierboven te bekijken.

De Kia EV6 is een elektrische auto en ook deze personenauto is niet uitgesloten van vlammen na een hevige crash. Dit voorval gebeurde in Hongarije. De bestuurder klapte met zijn Kia op een betonnen muur, een eenzijdig ongeval. Helaas raakte de bestuurder gewond bij het ongeval en moest hij met onbekende verwondingen afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Wat precies de trigger was voor het ontstaan van de Kia EV6 brand is lastig te zeggen. Het lijkt er in elk geval op dat niet het accupakket zelf in de fik is gevlogen. De batterijen zijn verwerkt in de bodem van de auto, maar de brand is ontstaan aan de voorzijde van het voertuig. De brandweer zal er nog een flinke klus aan hebben gehad de vlammen van de Kia EV6 te bedwingen. Een elektrische auto blussen is geen eenvoudige opgave.

Via villanyautosok.hu