Novitec geeft de instapper van Ferrari meer dan 700 pk

Een Ferrari F40 had ooit 478 pk, maar tegenwoordig is 620 pk voor een instapper nog niet genoeg.

Ferrari heeft anno 2022 een goedgevulde showroom. De Ferrari Portofino M mag daarbinnen de rol van instapper vervullen (samen met de Roma). Dat betekent dat je deze Ferrari al voor een kwart miljoen op de kop kunt tikken. Dan moet je natuurlijk niet teveel verwachten: je krijgt maar 620 pk en 760 Nm aan koppel.

We kunnen ons levendig voorstellen dat je van zulke cijfers een beetje een minderwaardigheidscomplex krijgt. Een Ferrari SF90 heeft ten slotte 1.000 pk. Gelukkig kan Novitec je uit de brand helpen. De Duitse tuner lanceert nu een reeks upgrades voor de Portofino M.

Mocht je niet helemaal thuis zijn in Ferrari’s modellengamma: de Portofino M is in feite de facelift van de Portofino. De updates bestaan onder andere uit wat kleine aanpassingen aan het design, 20 pk extra en een nieuwe 8-traps automaat uit de Roma.

Novitec heeft daar nu hun eigen upgrades aan toegevoegd. Qua uiterlijk bestaan deze uit wat subtiele (kijken jullie mee, Mansory?) carbon onderdelen. Qua wielen is er de keuze uit 21 en 22 inch velgen, geproduceerd door Vossen. Het exemplaar op de foto’s heeft uiteraard de grootste velgen. Samen met de verlaging van 35 mm zorgt dit voor een lekker agressieve stance.

Zoals gezegd heeft Novitec ook een oplossing voor het ‘schamele’ vermogen. Met een remap van de ECU en een sportkatalysator weten ze het vermogen op te schroeven naar 704 pk. Het koppel stijgt naar 882 Nm. Daarmee heb je binnen 3,2 seconden 100 km/u op de teller en de topsnelheid ligt op 325 km/u.

Indrukwekkende cijfers, maar nog niet genoeg om een Ferrari F8 in te halen. Wat dat betreft blijft de Portofino M dus een instapmodel. Daar zul je toch mee moeten leven als eigenaar…