Ford Maverick Tremor is verstandige bedrijfswagen

Althans, zo moet je de Ford Maverick Tremor verkopen aan je werkgever.

De snelle Ford pick-ups zullen jullie wel bekend zijn. Denk aan de oude Lightnings (da’s tegenwoordig elektrisch) en de huidige Raptors. Zowel op basis van de Ranger als de F-150 kun je zo’n snelle Raptor krijgen.

Die auto’s zijn heel erg cool, maar ook heel erg over the top. Dermate over de top dat het misschien niet meer leuk is.

Ford Maverick Tremor

Er is een gelukkig een badge tussen de reguliere modellen en de sportieve Raptor-topmodellen: de Tremor. Daarmee verhoog je de streetcred én de off-road cred. Denk aan grotere wielen, andere grille, hoger op de poten en dat soort modificaties.

Het Tremor-pakket was al leverbaar voor de F-150, Super Duty en Ranger, maar nu is dat er ook voor de Maverick. De Maverick is de automobiele slamdunk en homerun van Ford. De betaalbare bedrijfswagen (die voornamelijk door particulieren wordt gekocht) is werkelijk niet aan te slepen.

De Maverick Tremor heeft andere veren en dempers, waardoor de rijghoogte met zo’n 2,5 centimeter is toegenomen. Voor betere terreinwagen-skills zijn er heuse offroad-banden om de eveneens nieuwe zwarte 17 inch wielen.

Wilfred Genee

De grille is nieuw en als je goed kijkt zie je dat de Ford-badges zwart zijn in plaats van blauw! Om met Wilfred Genee te spreken: Wat gebeurt hier toch allemaal?

In het interieur zet het Tremor-thema zich voort bij met Black Onyx bekleding, Tremor-logo’s en oranje accenten (die je ook op de wielen kunt zien als ze schoon zijn. De middenconsole, luchtroosters en deurhendels zijn oranje.

Qua motoren heb je bij de Ford Maverick Tremor keuze uit een 2.5 hybride met voorwielaandrijving of een 2.0 EcoBoost met vierwielaandrijving. De productie start volgende maand. Helaas is de Maverick, en dus ook niet deze kekke Tremor-uitvoering, niet in Nederland leverbaar.

