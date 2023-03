BMW laat voor het eerst de i5 vanuit alle hoeken zien

BMW heeft de i5 nog niet onthuld, maar test de nieuwe auto wel in de sneeuw met wat wintertests. Wij hebben wat foto´s ervan!

Elektrische auto´s testen in de sneeuw, altijd leuk. Dit doen fabrikanten mede om te kijken hoe de auto presteert en hoe de accu´s het volhouden in koude omstandigheden. Zo ook bij de jongens van BMW. De Duitsers voltooide onlangs een testprogramma voor de i5 in Noord-Europa.

BMW i5 ondergaat wintertests

We schreven al eerder over de BMW i5. Nu zien we de auto in actie op het ijs. Het testprogramma werd uitgevoerd in Noord-Zweden in het plaatsje Arjeplog. De auto is er heengereden als onderdeel van de test. We hebben het hier over een prototypemodel van de volledig elektrische BMW 5 Serie, helemaal gecamoufleerd met een speciale wrap, plastic bevestigingen, roosters en voorlopige koplampen en achterlichten.

In München begon de reis om 3.000 kilometer te rijden Arjeplog. Een plaats in het noorden van Zweden waar veel autofabrikanten tests uitvoeren met nieuwe modellen onder barre winterse omstandigheden. Natuurlijk werd gelijk gekeken hoe de motoren, elektronica en batterijen werkte.

De omgeving is perfect om de auto te testen en om te kijken hoe de chassiscomponenten, stuur- en remsystemen en rijdynamiek- en rijstabiliteitssystemen allemaal met elkaar omgaan in zware buitenomstandigheden.

Met de testronde in Zweden heeft BMW verschillende systemen verfijnt. Denk aan het Stability Control (DSC)-systeem, wat op ijs en sneeuw ingrijpend reageert tijdens een potje sturen. Met een elektrische auto reageert DSC weer heel anders op de omstandigheden in vergelijking met een auto op benzine of diesel. Aan BMW de taak daar een goede balans in te vinden.

Geheimzinnigheid

De auto is nog niet af. Daarom doet het merk geheimzinnig over verdere (technische) details. Wat we wel weten is dat BMW een handvol verschillende varianten met verschillende vermogens zal introduceren. Denk bijvoorbeeld aan een M-variant die op dezelfde manier geproduceerd zal worden als de i4 M50. Als we alle geruchten mogen geloven komt er ook een i5 Touring. En waarom ook niet? Ideaal als gezinsbak.

BMW zegt dat uit te testen blijkt dat de i5 op zijn minst net zo goed is als de brandstof aangedreven variant, qua prestaties als efficiëntie. Wij zijn benieuwd en kijken ernaar uit om de auto te testen, want het zal een belangrijke model worden voor de autofabrikant.