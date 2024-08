KIA EV9 gaat de deur uit met forse korting

De elektrische mastodont van KIA gaat de deur uit met enorme korting.

Niet altijd, maar soms wel, is de Amerikaanse automarkt een goede graadmeter voor de bredere automarkt. In Amerika is er veel meer dan hier een voorraadmodel. Dealers kopen bakken met auto’s in, vaak zonder dat die al verkocht zijn. Zo kan de klant direct wat uitzoeken op het veelal gigantische terrEIn.

Het is natuurlijk ook een risico voor de dealer. Wordt de hete waar niet verkocht, zit je ermee. Of moet je fors in de prijs hakken om het ijzer alsnog weg te krijgen. Niet leuk voor de dealer, wel een goed inzicht in hoeveel vraag er nu werkelijk is naar een bepaalde auto of een bepaald type auto’s, zoals EV’s.

In juni 2024, was er op zich goed nieuws voor de elektrische automarkt in de Verenigde Staten. Die groeide namelijk met 3,1 procent, terwijl de gehele automarkt juist dipte met een kleine tien procent. Echter, kijkt men ‘achter de cijfers’, is het ook voor EV’s niet allemaal hosanna.

Op EV’s werden namelijk gigantische kortingen/financiële voordelen gegeven door dealers. Op een Toyota bZ4X kon je bijvoorbeeld gemiddeld 11.761 Dollar korting verwachten. Op een Nissan Ariya 14.779 Dollar. En op een KIA EV9 zelfs een gigantische 18.061 Dollar.

Het is een gigantisch bedrag, zeker als je je realiseert dat de EV9 in Amerika een vanafprijs heeft van 54.900 Dollar (MSRP). De volvette GT-Line AWD die als duurste in de boeken staat doet 73.900 Dollar (MSRP). Mjah, op die manier kunnen zelfs wij wel wat verkopen. Dus ja, er zijn in juni in Amerika 108.026 EV’s verkocht. Maar wie daar dan ook nog wat aan verdient…