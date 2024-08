Oude Volvo op Marktplaats heeft moderne Polestar zespitter

Deze oude Volvo V70R heeft een relatief moderne zespitter onder de kap en staat op Marktplaats.

Op Marktplaats komen we dankzij een tip vandaag weer eens een oude bekende tegen. Het betreft in dit geval een kloeke Zweed, in de vorm van een Volvo V70R. Een V70 van de eerste generatie zelfs, dus eigenlijk een ingrijpend gelifte 850. Een behoorlijk oud beestje dus, inmiddels.

Nu is een V70R natuurlijk al best leuk voor de rubriek youngtimers/klassiekers. Maar deze V70R is wat specialer dan de rest. Onder de kap huist hier namelijk geen vijfpitter, maar een heuse zes-in-lijn, die overdwars is ingebouwd. Immers was de 850 de eerste grote Volvo die niet meer premium was en dus voorwielaandrijving heeft.

Die zespitter is natuurlijk nooit in de V70R geleverd destijds. Maar we schreven al een keer eerder, in 2016 alweer, over de grote verbouwing. Het transplantatiehart komt van Polestar en werd ‘professioneel’ ingebouwd. Met ook nog wat downpipes en andere trucjes erbij. De auto heeft een modus met 250 pk en een modus met, zo werd destijds gezegd, 350 pk. Het is allemaal officieel geregistreerd op kenteken.

Qua extrerieur zie je er niks aan af. Of bijna niets moeten we zeggen. Er is namelijk een subtiele hint in de vorm van de baaaaaaaadge. Die leest V70R T6. Het lijkt af fabriek zo te zijn gekomen, maar ja, dat is het dus niet. Een heftige vorm van OEM+ tuning die we wel kunnen waarderen dit. Het blok is gekoppeld aan een handgeschakelde bak en ook de remmen (van Porsche) zijn wat forser bemeten om partij te bieden aan het vermogen. Uit het artikel van destijds quoten we:

Fabrieksnieuwe 3.0 T6 motor, inclusief alle randdelen!

M59 versnellingsbak, limited slip, compleet gereviseerd en op maat gemaakt.

OEM nieuw volvo druklager + Spec stage-3 6puck koppeling met drukgroep.

Remmen, op maat voor de volvo gemaakte 380mm Brembo kit van een porsche 911.

KMS M35 ECU, incusief vele sensoren en meters. Drie gewone displays in het interieur + twee CAN displays.

KMS ETC, electronisch gaspedaal.

Koni FSD schokbrekers met intrax veren, sportief maar toch uiterst comfortabel.

Electrische stuurpomp van een mercedes, direct stuurgedrag en altijd de juiste bekrachtigingsdruk.

KMS brandstofdrukregelaar, extra bosch in lijn brandstofpomp, fuel catch can en 6x 480CC KMS injectoren en uiteraard alle slangen RVS gevlochten.

Uitlaat op maat uit RVS, 3″downpipe + 200Cell race cat. en 2,5″ cat back, 2 dempers, beschaafd mooi geluid.

Front mount intercooler, Tial BOV, buizenwerk netjes in de wrinklepaint voor OEM look

De vraagprijs toen was 22.500 Euro, maar nu is het 19.950 Euro. Nou ja goed, er is ook inflatie geweest. En hoewel de auto nu 203.000 km gereden heeft, is er sinds de motorwissel daarvan slechts 30.000 bij gereden. Met een uniek ding als dit is het uiteindelijk ook een beetje wat de gek er voor geeft. Ben jij die gek?