Deze zware auto’s zijn lichter dan een BMW M5 Touring

BMW bewijst met de nieuwe M5 en de Touring dat er een gewicht kleeft aan rauwe power.

Als er een nieuwe BMW wordt onthuld anno 2024, heb je een paar zekerheden. Namelijk dat een groot gedeelte van de autofanaten hem haat, een ander gedeelte is er juist dol op en dat de grootste reden van deze verdeling het uiterlijk is. Het mooie daaraan? Niemand heeft gelijk. Het uiterlijk van een auto is subjectief. Je kan iemand niet opdragen om iets lelijk of mooi te vinden.

Feiten

Elke nieuwe BMW, zo ook de nieuwe M5, zit wel vol met feiten. Zo is het feit dat ‘ie 727 pk heeft een, eh, feit. Dat is 98 pk meer dan de uitgaande M5 Competition, weer een feit. En dan twee feiten die even schrikken zijn: hij is 0,2 seconden TRAGER op de sprint dan de F90 Competition, 3,3 seconden tegenover 3,5 seconden van de nieuwe.

Waarom? Tsja, daar is het de laatste tijd genoeg over gegaan. De nieuwe M5 is zwaar, erg zwaar. Vergeleken met de F90 is de G90 565 kg zwaarder. De afgelopen week onthulde M5 Touring maakt het nog erger: die is nog eens 40 kg zwaarder dan de sedan. We zouden bijna een aardig gevuld lijstje kunnen maken met straatlegale auto’s die je op het dak kan parkeren van een F90 kan zetten om op hetzelfde gewicht uit te komen als de G99 (wellicht een idee voor binnenkort!). Het gewicht in context van andere modellen zagen jullie al eens.

Ja, het is ietwat laag hangend fruit, maar we wilden toch nogmaals in de wereld van zwaarlijvige auto’s duiken om het gewicht van de M5 Touring in de context van zeer zware auto’s te plaatsen. Een Audi RS 6 Avant is bijvoorbeeld met dik twee ton ook al geen vederlichte auto, maar een beetje SUV zet makkelijk hogere getallen op de weegschaal.

Zwaargewichten

De maatstaf, het gewicht van de M5 Touring, is 2.475 kg. Bijna 2.500 kg. Vervolgens pakken we een lijstje van leeggewichten erbij van auto’s die echt niet even zwaar of zelfs lichter dan een M5 hadden moeten zijn, maar het in de huidige wereld wel zijn. Oh ja, en om het interessant te houden: BEV’s doen niet mee. Op alfabetische volgorde:

Audi A8 L 60 TFSI e (D5)

2.315 kg

Je had waarschijnlijk een lijstje vol met SUV’s verwacht, en daar komen we zo op. We beginnen even met een ander segment waar je hoopt dat een M5 niet in terecht komt qua gewicht. Deze Audi A8, inclusief PHEV-aandrijving (dus ook met accu en e-motor), als verlengde versie, en dan niet op snelheid georiënteerd, dus vol met luxueuze items. En dat weegt? 2.315 kg. 160 kg mínder dan de M5 Touring. Oei. Het enige wat in het voordeel van de M5 weegt is dat de A8 L het met zes pitten en bijna 300 pk minder moet doen. Maar de 600 pk sterke S8 met V8 weegt nog eens 100 kg minder dan de A8 L PHEV.

Bentley Bentayga W12 Speed

2.408 kg

Daar heb je het gedonder al. Pak je de allerdikste Bentley Bentayga, die qua specs niet eens belachelijk veel onder de M5 zit (3,9 seconden naar de 100 en 306 km/u topsnelheid), dan ben je gewoon met 67 kg minder onderweg. In een luxe-SUV met twaalf cilinders. Toegegeven: de Bentayga Hybrid is zwaarder, maar de versies met V8 zijn dan weer een klap lichter.

BMW X5 M Competition (F95)

2.375 kg

Oké, oké, eigenlijk moet dit vergelijk met de XM zijn en dan is de M5 nog net ietsje lichter, al spreekt dat ook boekdelen over de XM. De niet-hybride SUV-broer van de XM, de X5, heeft een aandrijflijn die overeenkomt met de oude M5. Dus ook 98 pk minder dan de G90. Maar ook een heel stuk minder gewicht, namelijk 100 kg minder dan de nieuwe M5 Touring. Neem je de X6 M Competition, dan ben je met nog minder gewicht onderweg en zijn de specs ook bijna identiek.

Jeep Commander 5.7 V8

2.355 kg

Waarom de Commander? We wilden heel graag een Amerikaan vanuit de tijd dat Amerikanen het concept ‘efficiëntie’ nog niet zo goed onder de knie hadden. En toegegeven, in de gewichten van bijna drie ton van een oude Escalade of Hummer H3 is dat ook wel te zien. De Jeep Commander, een auto waar ook weinig oog was voor aerodynamica, had ook nog eens een 5.7 liter V8 aan boord. En dat voor 120 kg minder dan een moderne M5 Touring.

Land Rover Defender 110 P525

2.415 kg

Oh ja, officieel moeten we nu ‘Defender 110 P525’ zeggen, zonder Land Rover. Desalniettemin is bij ook deze het modderfiguur dat BMW slaat ietsje kleiner omdat de fullsize Range Rover en de Sport net een beetje zwaarder zijn. De Defender 110, die rust op dezelfde V8 als menig BMW, weegt 60 kg minder dan de nieuwe M5 Touring.

Mercedes-Benz G 500 (W465)

2.385 kg

Ook bij de G-Klasse moet je de G 580 EQ, G63 en G 400d links laten liggen, die zijn ietsje zwaarder dan de M5 Touring. Maar de lichtste versie, de zes-in-lijn benzine, weegt 90 kg minder. In een G-Klasse!

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo (971)

2.340 kg

De auto die op papier het dichtst bij de M5 Touring zit. Stationwagon, hybride, groot. En ook zwaar. En vooruit, ietsje minder krachtig: 700 pk uit een V8 met e-motoren, geen 727. De Porsche is echter erg zwaar voor wat het is en alsnog 135 kg lichter dan de M5 Touring.

Rolls-Royce Ghost EWB (I)

2.395 kg

Ja, echt. De BMW M5 Touring is zwaarder dan een Rolls-Royce. Niet de Phantom, maar een eerste generatie Ghost mét lange wielbasis is 80 kg lichter dan de M5. En dat met alle weelde en luxe van het Britse merk.

Volkswagen Touareg V10 en W12 (Typ. 7L)

2.380 – 2.424 kg

Ook hier geldt wederom dat een Touareg vrij makkelijk lichter is dan een moderne auto, andere tijden en zo. Toch deed die joekeloeris van een V10 in de Touareg R50 makkelijk 2.577 kg schoon aan de haak. En dat was met alle extra R50-meuk. Haal je die eraf voor een ‘gewone’ V10 TDI, dan duikt het gewicht ineens onder dat van de M5 met 51 kilo’s. En met twee cilinders meer is de eerste Touareg uiteraard lichter dan een Bentayga en daardoor 95 kg lichter dan een M5 Touring. Met twaalf cilinders.

Volvo XC90 Excellence T8 Twin Engine

2.267 kg

Met een Volvo XC90 Excellence ben je ook met flink wat gewicht onderweg. De basis van een XC90, met een PHEV-systeem toegevoegd, met een tussenschot tussen cabine en kofferruimte en met vier riante zetels en allerlei andere weelde. Oké, en de helft van een M5-motor als benzinemotor, maar dan nog: deze extreem aangeklede XC90 is 208(!) kg lichter dan een M5 Touring.

BONUS: Lucid Air Sapphire

2.400 kg

Goed. Eén BEV dan. De reden dat we die in de ban deden voor deze lijst is omdat deze auto’s per definitie echt loodzwaar zijn. Toch schijnt de M5 heel ander licht op die claim. Je zou namelijk kunnen zeggen dat je níét voor een BEV kiest omdat je het hoge wagengewicht zo belachelijk vindt. Met de M5 heb je dus het slechtste van twee werelden. Want je hebt dus én een ICE (wat we voor de sprinttijd even als nadeel bestempelen) én het torenhoge gewicht van een auto. De loodzware Lucid Air Sapphire bijvoorbeeld, die is 75 kg lichter dan de M5. En dat voor een sprinttijd van 2,0 seconden ten opzichte van de 3,6 die de M5 doet. Ja, het is ietwat appels en peren vergelijken, maar het is toch op zijn minst een wat zorgwekkende ontwikkeling.