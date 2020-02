Kia facelift 290 pk sterke Cadenza

Kia is een wereldmerk. Dat wil zeggen dat ze over de gehele aardkloot actief zijn met het verkopen van allerhande waar op vier wielen. In Europa hebben ze furore gemaakt met hun Peter Schreyer modellen. Je weet wel, Kia’s die er ineens keurig uitzagen. Maar Kia heeft dat niet alleen voor de Europese modellen gedaan, natuurlijk.

Kia Cadenza

Ook de Kia’s die niet in Nederland (of Europa) worden geleverd, drijven mee op de succesvolle designtaal. Zoals de Kia Cadenza. Deze auto met een heerlijk Zuid-Koreaanse naam is een rechtstreekse concurrent voor de Toyota Camry. Dus boven de Optima, maar onder de Stinger. De huidige Kia Cadenza liep alweer een tijdje mee, dus was het hoog tijd voor een opfrisbeurt.

Flinke facelift

Het gehele front is nieuw, bijvoorbeeld. Niet alleen de koplampen en de grille zijn opnieuw vorm gegeven, ook de motorkap is helemaal vers geperst voor de nieuwe Cadenza. Meestal laten merken het na om de achterkant ook op te frissen bij een facelift. Kia is dit overduidelijk niet vergeten. De achterzijde van de Kia Cadenza krijgt geheel volgens de heersende mode een gigantische strip met daarin de complete lampenwinkel voor de achterlichten. Ook helemaal nieuw zijn de velgen. Standaard krijg je 18″ mee, optioneel is 19″ mogelijk op de Cadenza.

Interieur

Als we kijken naar het binnenste van de Kia Cadenza, valt op dat ook hier Kia mee gaat met zijn tijd. De Cadenza heeft niet één, maar grote schermen. Eentje is 4.2 inch groot tussen de meters in het instrumentencluster. De tweede is een touchscreen en meet maar liefst 12,3 inch. Deze is uiteraard voor de infotainment-functies. Een ander primeurtje voor deze Cadenza is Kia’s Drive Wise. Een verzamelnaam voor allerlei actieve veiligheidssystemen, zoals actieve cruise control, lane-assist en collision damage control.

Techniek

Op technisch vlak veranderd er minder. Goed nieuws voor de puristen onder ons, want deze Kia heeft namelijk een 3.3 liter grote V6. Deze is geheel atmosferisch en levert 290 pk aan vermogen en 343 Nm aan trekkracht. Deze krachten worden via een achttraps automaat overgebracht aan de voorwielen. Dat wil niet zeggen at de techniek onaangeroerd is gebleven. Zo zijn er nieuwe subframes en achterdempers. Alles om ervoor te zorgen dat de Kia Cadenza stiller, comfortabeler en trillingsvrijer is dan voorheen.

De Kia Cadenza wordt halverwege dit jaar leverbaar in de Verenigde Staten. In Zuid-Korea is de auto leverbaar als Kia K7. Vooralsnog zijn er geen plannen bekend om de grote sedan naar Nederland te halen.

