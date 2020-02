Explosie in Corvette-werkplaats lijkt een grote déjà vu

Ongeschreven regel: Corvette-gebouwen zijn gevaarlijk.

Het is 2014 als het Corvette-museum in Bowling Green, Kentucky een vrij slechte start van het jaar heeft. Een aantal van hun retespeciale Corvettes gaan verloren aan een sinkhole. De meteorietinslag-achtige krater in de vloer, gecombineerd met een groepje lusteloos liggende Corvettes is een zielig plaatje. Ook al is het zijn eigen leventje gaan leiden en is ‘sinkhole-Corvette‘ ineens een begrip.

“Houston, we have a problem”

Bovenstaande kreet wordt vooral geroepen door astronauten naar het NASA-hoofdkwartier. Het was echter ook toepasselijk bij een incident in Houston. Een autozaak stortte in na een explosie in de vroege ochtend. Raar maar waar is het nog steeds vroeg in het jaar, en ging het weer om Corvettes. Het bedrijf Houston Corvette Services maakte de nachtmerrie van autogarages mee: terwijl hun werkplaats vol met Corvettes stond, hebben het plafond en de vloer kennis gemaakt met elkaar.

De eigenaar is natuurlijk niet blij, maar ziet de positieve kant van het verhaal. Er zijn geen werknemers of andere mensen overleden of gewond geraakt. Het is vooral heel wat materiële schade, zo is te zien in onderstaande video.

Geluk bij een ongeluk

Bovendien laat het bedrijf op Facebook weten dat de auto’s in veel slechtere staat hadden kunnen verkeren. Sterker nog: alle auto’s zijn zo goed als intact. Houston Corvette Service gaat ze allemaal proberen te repareren. Daar wensen wij ze veel geluk mee: het klinkt als een horrorverhaal.