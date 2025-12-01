Kia introduceert volgend jaar hun elfde (!) crossover in Nederland

Nóg een nieuwe SUV van Kia, maar deze keer geen EV-model.

Als je naar de Kia-dealer stapt en je wil een crossover, dan is het aanbod een beetje karig natuurlijk. Je hebt de Stonic, de Niro, de Sportage, de Sorento, de EV3, de EV4, de EV4 Fastback, de EV5, de EV6 en de EV9, maar dat is het dan ook wel. Goed, volgend jaar komt dan nog de EV2, maar dan heb je nog maar tien crossovers en SUV’s.

Daarom is het een goede zaak dat Kia volgend jaar nog een nieuwe SUV lanceert: de Seltos. Dat wordt nummertje 11. Seltos is voor ons een onbekende naam, maar buiten Europa wordt dit model al sinds 2019 geleverd. Er is nu een nieuwe generatie in aantocht en die komt wél onze kant op.

De hamvraag is: waar moeten we deze auto precies plaatsen in het Kia-gamma? Nou, deze auto vult het gapende gat op tussen de Niro en de Sportage. Overigens is de huidige Seltos met een lengte van 4,37 meter korter dan de Niro, maar de nieuwe wordt wellicht een maatje groter.

Kia deelt ook een aantal teaserplaatjes van de nieuwe Seltos. Die laten weinig verrassingen zien. Als dit een bestaand model was geweest hadden we het ook geloofd. Het design van Kia is nogal voorspelbaar geworden.

Kia zegt nog niks over de aandrijflijnen, maar hoogstwaarschijnlijk kunnen we rekenen op de 1.6 T-GDi in hybride en plug-in hybride vorm. Dat zijn namelijk ook de aandrijflijnen die in de Niro en de Sportage te vinden zijn.

De nieuwe Kia Seltos wordt volgende week woensdag al onthuld. Dit betekent echter niet dat de auto binnenkort in de Nederlandse showrooms staat. Dat duurt nog tot eind 2026. Tot die tijd zul je het toch echt moeten doen met het huidige aanbod.