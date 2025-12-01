Kia introduceert volgend jaar hun elfde (!) crossover in Nederland

Nóg een nieuwe SUV van Kia, maar deze keer geen EV-model.
Als je naar de Kia-dealer stapt en je wil een crossover, dan is het aanbod een beetje karig natuurlijk. Je hebt de Stonic, de Niro, de Sportage, de Sorento, de EV3, de EV4, de EV4 Fastback, de EV5, de EV6 en de EV9, maar dat is het dan ook wel. Goed, volgend jaar komt dan nog de EV2, maar dan heb je nog maar tien crossovers en SUV’s.
Daarom is het een goede zaak dat Kia volgend jaar nog een nieuwe SUV lanceert: de Seltos. Dat wordt nummertje 11. Seltos is voor ons een onbekende naam, maar buiten Europa wordt dit model al sinds 2019 geleverd. Er is nu een nieuwe generatie in aantocht en die komt wél onze kant op.
De hamvraag is: waar moeten we deze auto precies plaatsen in het Kia-gamma? Nou, deze auto vult het gapende gat op tussen de Niro en de Sportage. Overigens is de huidige Seltos met een lengte van 4,37 meter korter dan de Niro, maar de nieuwe wordt wellicht een maatje groter.
Kia deelt ook een aantal teaserplaatjes van de nieuwe Seltos. Die laten weinig verrassingen zien. Als dit een bestaand model was geweest hadden we het ook geloofd. Het design van Kia is nogal voorspelbaar geworden.
Kia zegt nog niks over de aandrijflijnen, maar hoogstwaarschijnlijk kunnen we rekenen op de 1.6 T-GDi in hybride en plug-in hybride vorm. Dat zijn namelijk ook de aandrijflijnen die in de Niro en de Sportage te vinden zijn.
De nieuwe Kia Seltos wordt volgende week woensdag al onthuld. Dit betekent echter niet dat de auto binnenkort in de Nederlandse showrooms staat. Dat duurt nog tot eind 2026. Tot die tijd zul je het toch echt moeten doen met het huidige aanbod.
Reacties
Johanneke zegt
Wel bizar eh, dat er zo veel meer off road wordt gereden dan vroeger. Zoveel vraag naar hoge auto’s.
PunicaOase zegt
Tis fantastisch, ik wil nooit meer terug, behalve op het circuit daar gebruik ik nog de buikschuiver ;-)
O plaat zegt
Ik snap dan weer echt de meerwaarde van een crossover niet. De ultieme gezinswagen is de fullsize sedan, 5serie, E Klasse,… Ruimte voor 4 volwassenen plus bagage zonder wegligging te moeten opofferen. Want sorry maar de wegligging van een gemiddelde crossover is echt ruk. Ik snap dat vrouwen die geen autoliefhebbers zijn liever overzicht willen maar ik scheur liever door bochten. Goed als tuinaanemer die dagelijks geremde aanhangers trekt begrijp ik waarom je een land cruiser hebt, die uitzondering daar gelaten.
knapzuur zegt
Off road sta je snel voor aap met een SUV of cross over want zelden is er een diff lock of echte 4×4 modus te vinden, dus verder dan een wedstrijdje wie graaft zich het snelst in kom je niet.
ometom zegt
Sarcasme is jou niet bekend?
tjorque zegt
Al dat ge-cross-over mag nu wel stilaan over steken naar de eeuwige jachtvelden…