BREEK: dit is de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen

De kogel is door de kerk.
Het is al heel lang bekend: er rust een vloek op het zitje naast Max Verstappen. Op deze plek zijn al vele carrières in de kiem gesmoord. Yuki Tsunoda is nu het volgende slachtoffer. Dat was natuurlijk een kwestie van tijd.
Het was al min of meer bekend dat Isack Hadjar volgend jaar de plek van Yuki Tsunoda zou innemen, maar nu is het definitief. Volgens de Telegraaf in ieder geval. Meerdere bronnen hebben aan Erik van Haren bevestigd dat Hadjar de nieuwe teamgenoot wordt van Verstappen.
Er is nog geen statement vanuit Red Bull of Racing Bulls, dus officieel is het nieuws nog niet. Maar Erik van Haren is doorgaans goed op de hoogte, dus je kunt er vanuit gaan dat het waar is.
Voor Yuki is het natuurlijk heel sneu. Na vier seizoenen bij AlphaTauri/Racing Bulls heeft hij niet eens één volledig seizoen bij Red Bull kunnen rijden. De eerste twee races zat Lawson nog in de RB21. Tsunoda heeft het helaas ook niet waar kunnen maken, zoals velen voor hem. Zijn beste resultaat was P6 in Azerbeidzjan, maar vaak reed hij in de achterhoede.
Nu is aan Hadjar de loodzware taak om zich te meten met Verstappen, terwijl hij feitelijk nog een rookie is. Dit seizoen heeft hij wel beter gescoord in de Racing Bull dan Tsunoda in de Red Bull, maar we weten inmiddels dat dit géén garantie is voor succes.
Reacties
kilum zegt
Dit was te verwachten. Maar lijkt me niet verstandig. Ik denk echt dat je beter kan proberen Alonso los te weken bij Aston Martin ofzo. En anders iemand als Hulkenberg ofzo, Een ervaren coureur die het wel aan durft om naast Max tweede rijder te zijn.
PunicaOase zegt
Misschien juist wel goed: een hele ervaren en een minder ervaren coureur, dan kan je goed zien waar je met de compleet nieuwe auto/techniek staat..
Johanneke zegt
Ik denk dat Alonso eerder zijn geld zet op de nieuwe auto van AM. Die hebben heel zwaar geïnvesteerd in hun fabriek, en de mensen zoals Newey.
Overigens denk ik dat niemand goed om kan gaan met die RB. Te pointy, zoals Verstappen het wil. Een Perez kon het nog een beetje omdat ie een goede coureur met veel ervaring is.
Robert zegt
Gelukkig voor Hadjar, is de auto voor 2026 in vrijwel geen enkel opzicht te vergelijken met de huidige auto, of die van de afgelopen vier jaar. De auto’s worden smaller, korter, lichter, voorzien van actieve aerodynamica en 50% elektrische aandrijving. Plat gezegd beginnen alle teams daarmee weer vanaf nul.
kniesoor zegt
Benieuwd of het Hadjar wel gaat lukken. Kan toch niet zo zijn, dat Verstappen de enige is, die met een RB overweg kan. En als-ie daarnaast net zo onverschrokken en onverstoorbaar is als onze landgenoot, wordt ‘t een mooi team. Met naast een kans op WDC ook op de constructeurstitel.
bietje zegt
Max deed het ook best goed als rookie.
Jozo zegt
Nice, een japans heethoofd voor een frans heethoofd.
Gaat Yuki dan terug naar Racing Bulls of wordt dat Lindblad?
kniesoor zegt
Meen begrepen te hebben, dat Lindblad en Lawson de andere wagens gaan bemensen.
Gulli zegt
Op Twitter zegt Van Haren dat het idd Lindblad gaat worden