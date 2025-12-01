BREEK: dit is de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen

De kogel is door de kerk.

Het is al heel lang bekend: er rust een vloek op het zitje naast Max Verstappen. Op deze plek zijn al vele carrières in de kiem gesmoord. Yuki Tsunoda is nu het volgende slachtoffer. Dat was natuurlijk een kwestie van tijd.

Het was al min of meer bekend dat Isack Hadjar volgend jaar de plek van Yuki Tsunoda zou innemen, maar nu is het definitief. Volgens de Telegraaf in ieder geval. Meerdere bronnen hebben aan Erik van Haren bevestigd dat Hadjar de nieuwe teamgenoot wordt van Verstappen.

Er is nog geen statement vanuit Red Bull of Racing Bulls, dus officieel is het nieuws nog niet. Maar Erik van Haren is doorgaans goed op de hoogte, dus je kunt er vanuit gaan dat het waar is.

Voor Yuki is het natuurlijk heel sneu. Na vier seizoenen bij AlphaTauri/Racing Bulls heeft hij niet eens één volledig seizoen bij Red Bull kunnen rijden. De eerste twee races zat Lawson nog in de RB21. Tsunoda heeft het helaas ook niet waar kunnen maken, zoals velen voor hem. Zijn beste resultaat was P6 in Azerbeidzjan, maar vaak reed hij in de achterhoede.

Nu is aan Hadjar de loodzware taak om zich te meten met Verstappen, terwijl hij feitelijk nog een rookie is. Dit seizoen heeft hij wel beter gescoord in de Racing Bull dan Tsunoda in de Red Bull, maar we weten inmiddels dat dit géén garantie is voor succes.