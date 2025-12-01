Koop de McLaren van een bekende eigenaar op Marktplaats

Inclusief een cadeautje van de vorige eigenaar.

Als je rijk wil worden moet je vooral geen kunstenaar worden. Er zijn echter uitzonderingen, zoals Joseph Klibansky. Deze 41-jarige kunstenaar weet zichzelf aardig te verkopen en heeft zo een leuk wagenpark bij elkaar verzameld.

Een van zijn auto’s gaat nu de deur uit: een McLaren 765LT Spider, nieuw samengesteld door Klibansky. Net als zijn andere auto’s is deze uitgevoerd in wit. Zo had hij eerder ook al een witte 458 (die hij tegen een boom parkeerde), een witte 488 Pista, een witte 812 en een witte 720S.

Toch is dit niet zomaar een witte auto. Met behulp van MSO heeft Klibansky een unieke samenstelling gecreëerd. Zo is de auto uitgevoerd met witte leren bekleding, paars carbon, paarse stiksels en paarse MSO-logo’s op de hoofdsteunen.

Voor degenen die niet zo thuis zijn in het McLaren-gamma: de 765LT is dus de snellere versie van de 720S. Zoals de naam al doet vermoeden, heeft deze auto 765 pk. Verder is deze auto 80 kg lichter dan de 720S Spider. De 765LT is onder meer te herkennen aan de langere spoiler (vandaar de naam LT) en de vier uitlaten.

Als je deze auto koopt krijg je ook nog een leuk cadeautje, namelijk een kunstwerk van Joseph Klibansky. Dat heeft hij speciaal voor deze auto gemaakt. Als je heel goed kijkt, zie je dat er ook een schets van de McLaren in verwerkt is.

Klibansky haalde de auto in 2022 op bij Louwman, samen met zijn vriendje Rico Verhoeven. Destijds betaalde hij €523.000 voor de McLaren. Inmiddels staat er 11.563 kilometer op de teller en raad eens wat de auto nu kost? €574.950. Dat is zo ongeveer de eerste keer sinds de F1 dat een McLaren meer waard is geworden. Of zou het door het kunstwerk komen?