Deze Kia wil heel graag een Audi zijn - Autoblog.nl

Kia’s die graag een andere auto willen zijn, dat hebben we wel eens vaker gezien.

De tijd dat Koreanen nog onbeschaamd afkeken bij Europese fabrikanten (hallo Opirus) ligt inmiddels wel achter ons. Bij Kia en Hyundai zijn ze prima zelf in staat met een eigen auto op de proppen te komen. Toch zijn ze het bij Kia nog niet helemaal afgeleerd om naar Europese merken te kijken, zo blijkt.

Kia presenteert vandaag namelijk de facelift van de K9 en het nieuwe front komt ons erg bekend voor. Bij een enorme zeshoekige grille denk je toch al snel aan Audi. Dat kan op toeval berusten (grote grilles zijn nu eenmaal hot), maar de koplampen en de manier waarop deze aan de grille vastzitten doen ook wel heel sterk aan Audi denken.

Nu denk je wellicht: wacht eens even, wat is een Kia K9 überhaupt? Dat is dus Kia’s inzending in de categorie topklasse sedan. Uiteraard is deze auto niet in Europa leverbaar, maar wel in Azië. De K9 werd ook in Noord-Amerika geleverd, maar daar heeft Kia er alweer de stekker uitgetrokken. De K9 is verwant aan de Genesis G80 en G90.

Kia K9 (pre-facelift)

Kia K9 (pre-facelift)

Enfin, er is sinds 2018 een tweede generatie Kia K9 en die is nu dus gefacelift. Het model had eerst een wat anoniemer voorkomen (zie boven), maar Kia vond blijkbaar dat deze auto wel wat meer smoel mocht hebben. Vandaar dus de gigantische grille en voor het gemak hebben de Koreanen er ook maar Audi-koplampen bij gedaan.

De achterkant is ook flink gewijzigd met een chrome-strip die de achterlichten verbindt. Op het eerste gezicht doet de kont minder Audi-achtig aan, maar bij nadere inspectie zijn ook hier duidelijk Audi-invloeden waarneembaar.

De technische specificaties zijn nog niet bekendgemaakt, maar dat is verder ook niet boeiend voor ons als Europeanen. Het ging nu even om het design. De Koreanen (onder leiding van de Duitsers Peter Schreyer) kunnen het overigens wel, een eigen ontwerp neerzetten. De laatste jaren hebben we genoeg frisse ontwerpen gezien van Kia en Hyundai, met de Ioniq 5 en de Kia EV6 als meest recente voorbeelden.