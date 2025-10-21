Kia komt met accessoire voor ‘benzinegevoel’ in EV

Wel EV rijden maar benzine niet in het verleden kunnen laten: Kia heeft de oplossing.

Omschakelen van benzine/diesel/hybride naar EV kan even wennen zijn. In plaats van een druk, lawaaiig, werkend-op-basis-van-vele-explosies-bedoening voorin, krijg je in een EV een oase van rust met een subtiele zoem als je het gaspedaal indrukt. Rationeel natuurlijk veel beter, maar wij autofanaten denken niet rationeel en vinden juist die benzinestokende lawaaibron voorin de moeite waard. En het geluid, de mechanica en zelfs de geur van benzine behoort tot dit genot.

Kia biedt benzinegeur aan

Voor dat laatste aspect komt een oplossing. Hang jij ook vaak rond bij tankstations omdat de geur van benzine snuiven jou helemaal in je nopjes maakt? En ga je dit missen bij een EV? Dan moet je een Kia EV4 kopen. Het Koreaanse merk biedt een accessoire aan voor hun nieuwe elektrische middenklasser. Een luchtverfrisser in de vorm van een jerrycan, je weet wel, zo’n stinkboompje voor aan je binnenspiegel (vaak gebruikt om andere geuren te maskeren). En in plaats van dennengeur of tropische fruitsalade is de Kia-hanger gemaakt om benzinelucht je cabine in te sturen.

Want ja: samen met een parfumeur heeft Kia een geur bedacht die ‘doet denken aan een garage’. Dat wil zeggen: een olielucht met een ‘stevige benzine-ondertoon’. Zodat een EV, waar deze vloeistoffen niet meer relevant zijn, alsnog kan ruiken als de uitlaat van een benzineauto. Zoals gezegd als hangertje voor aan je binnenspiegel, zodat je van deze geur kan ‘genieten’ elke keer dat je de deur opent.

Zoals gezegd zijn wij autofanaten vrij irrationele wezens die deze sterke geuren karakteristiek vinden. Tegelijkertijd verwachten we dat zo’n 95 procent van de wereldbevolking het een stank van jewelste vindt en juist blij is dat je gedag kan zeggen tegen benzine en al diens ellende in een Kia EV. En laten we wel wezen: het is toch die laatste categorie die aan de EV4 een betere auto lijkt te hebben. Het zou echter gaan om een gratis accessoire bij de aanschaf van een Kia EV4 en een gegeven paard mag je niet in de bek kijken.