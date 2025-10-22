Tesla flikt het toch weer: Model Y op nummer 1 in Europa

Tesla is terug aan de top.

Tesla was een tijdje flink uit de gratie gevallen in Europa. Maand op maand zaten de verkoopcijfers dik in de min. We begonnen bijna te denken dat dit permanent was, maar vorige maand was de Model Y opeens weer de bestverkochte auto van Nederland. En niet alleen van Nederland…

Inmiddels hebben we ook de cijfers van (bijna) heel Europa, en wat blijkt? De bestverkochte auto van september was de… tromgeroffel… Tesla Model Y. De laatste keer dat de Model Y op deze positie stond was negen maanden geleden.

De Model Y versloeg daarmee de Renault Clio en de Dacia Sandero, die nu op nummer twee en drie staan. Deze auto’s voerden de afgelopen maanden de Europese verkoopstatistieken aan, met uitzondering van augustus, toen de Volkswagen T-Roc op 1 stond.

Het is een knappe prestatie dat de Model Y toch weer beter verkocht dan alles en iedereen, we kunnen niet anders zeggen. Dat betekent nog niet dat Tesla op het oude niveau zit. Ondanks de nummer 1-positie vielen de verkoopcijfers van de Model Y 8,6% lager uit dan een jaar geleden. De Nederlandse cijfers zijn helemaal bizar: de Model Y was de bestverkochte auto, maar verkocht toch 44,4% minder dan vorig jaar.

We kunnen echter nog een flinke boost verwachten voor de Model Y, want ze hebben natuurlijk de Model Y Standard gelanceerd. De leveringen van die auto starten volgende maand. De Standard kost €39.990 en is daarmee €11.000 goedkoper dan de Model Y ‘Premium’. Daarvoor willen mensen hun Tesla-schaamte vast wel opzij zetten.

Via: Automotive News Europe