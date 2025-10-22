Tesla flikt het toch weer: Model Y op nummer 1 in Europa

Tesla is terug aan de top.
Tesla was een tijdje flink uit de gratie gevallen in Europa. Maand op maand zaten de verkoopcijfers dik in de min. We begonnen bijna te denken dat dit permanent was, maar vorige maand was de Model Y opeens weer de bestverkochte auto van Nederland. En niet alleen van Nederland…
Inmiddels hebben we ook de cijfers van (bijna) heel Europa, en wat blijkt? De bestverkochte auto van september was de… tromgeroffel… Tesla Model Y. De laatste keer dat de Model Y op deze positie stond was negen maanden geleden.
De Model Y versloeg daarmee de Renault Clio en de Dacia Sandero, die nu op nummer twee en drie staan. Deze auto’s voerden de afgelopen maanden de Europese verkoopstatistieken aan, met uitzondering van augustus, toen de Volkswagen T-Roc op 1 stond.
Het is een knappe prestatie dat de Model Y toch weer beter verkocht dan alles en iedereen, we kunnen niet anders zeggen. Dat betekent nog niet dat Tesla op het oude niveau zit. Ondanks de nummer 1-positie vielen de verkoopcijfers van de Model Y 8,6% lager uit dan een jaar geleden. De Nederlandse cijfers zijn helemaal bizar: de Model Y was de bestverkochte auto, maar verkocht toch 44,4% minder dan vorig jaar.
We kunnen echter nog een flinke boost verwachten voor de Model Y, want ze hebben natuurlijk de Model Y Standard gelanceerd. De leveringen van die auto starten volgende maand. De Standard kost €39.990 en is daarmee €11.000 goedkoper dan de Model Y ‘Premium’. Daarvoor willen mensen hun Tesla-schaamte vast wel opzij zetten.
Reacties
verdebosco zegt
Het is altijd weer ongelofelijk hoe mensen onverschillig kunnen zijn in het sponsoren van een fascist. Maar het is nu eenmaal zo, de realiteit. Voor best veel mensen (50% of meer) is auto een gebruiksvoorwerp, als een vork in de bestekla. Anoniem. Daarbij komt dat Tesla al vrij vroeg een fanbase heeft opgebouwd: mensen raken gewend aan wat ze krijgen, hoe de auto werkt. En daarbij is de prijs/kwaliteit best goed. Zelf zou ik nooit van zo’n laaienlichter een auto kopen.
b00st zegt
Mijn politieke overtuiging is het niet, maar is het je ontgaan dat een aanzienlijk deel van de mensen stevig rechts stemt, en dus geen enkel probleem heeft met Musk? Een ander gedeelte koopt met zijn portefeuille, niet met idealen in het achterhoofd. Qua bang for the buck scoren ze gewoon erg goed.
ty5550 zegt
Dit staat mijn inziens los van het politieke spectrum. Je hebt al sinds de jaren stilletjes linkse en rechtse partijen, niks mis mee, en zelf zou ik ook nooit stemmen voor een linkse partij. Wat problematisch is, is hoe mensen zoals Musk enkel streven naar maximale macht ten koste van de democratische principes en daar ook steeds meer in slagen.
Hij promoot hiervoor bewust radicale antidemocratische en makkelijk te controleren partijen en individuen (Tommy Robinson, het afd, maga) en gebruikt zijn gigantisch vermogen en capaciteiten (x en xAi) om deze aan de macht te krijgen. HIerbij schuwt hij geen illegale controversiële manieren zoals lotterijen met miljoenen tijdens verkiezingen.
Je ziet ook dat hij maximale controle nastreeft in communicatiestromen om zo de publieke opinie en informatie te controleren (overname van twitter, xAi en aanvallen op vrije pers en wikipedia)
b00st zegt
Yep, en adhv de verkoopscijfers kan je afleiden dat veel mensen daar geen enkele fuck om geven. Iemand die +40k uitgeeft is plots minder idealistisch zo blijkt.
heckblende zegt
je doet zo’n uitvoerige check bij alles wat je koopt?
o, niet?
Omdenker zegt
Geef gewoon toe dat je primaire reactie niet klopt.
horch zegt
Je mag absoluut kritiek hebben op de CEO of het bedrijf, en je keuze om daar geen auto te kopen is volkomen logisch vanuit jouw ethische standpunt.
Wat mij echter stoort, is dat je het koopgedrag van al die andere mensen als ‘onverschillig sponsoren van een fascist’ wegzet. Dat is een zeer zware en onterechte beschuldiging. De meerderheid van de kopers maakt een praktische afweging op basis van productkenmerken, prijs en functionaliteit.
Het zou goed zijn als je je persoonlijke bezwaren kon uiten zonder meteen de moraliteit van iedereen die een andere keuze maakt in twijfel te trekken. Respecteer die andere, praktische realiteit alsjeblieft, zodat we een respectvol gesprek kunnen voeren.
verdebosco zegt
Hij (kleine hoofdletter i.t.t. zijn eigen denkbeelden ;) ) is een fascist en volgens menigeen zelfs een trede dieper. Ga jij lekker met je ‘zeer zware en onterechte beschuldiging’ er met gestrekt en geheven been in: de mensen zijn vaak gewoon onverschillig en -bewust of onbewust- daarmee sponsoren ze deze fascist. Hoewel die reputatie bij iedereen wel zo’n beetje bekend mag zijn. “Brood en spelen” gold bij de Romeinen, onder Napoleon en ook nu nog steeds. De mensen willen vermaakt worden en ‘pecunia non olet’.
Probeer ik nog ‘on topic’ te komen: kies voor een beter alternatief, zoals een Renault, Polestar of BMW.
mashell zegt
Hahaha. Je gebruikt grote woorden als zware onterechte beschuldigen maar als iemand louter op product kenmerken een auto selecteert en daarbij niet let op het gedrag van de onderneming en haar gezicht dan is deze daarbij inderdaad onverschillig.
Foramen zegt
Ik begrijp hieruit dat jij ook geen elektronica koopt, omdat je daarmee gegarandeerd een regime steunt, en ook geen producten uit aardolie, omdat de oliestaten nou niet bepaald lieverdjes zijn.
Daarnaast: hoe ver de geschiedenis in wil je gaan? Geen enkel groot Duits merk dat tijdens de oorlog zuiver is gebleven, blijf je daar ook van weg?
verdebosco zegt
Ja, ja, en alle Duitsers moeten nog onze fietsen retourneren. Met rente. Je toont een staaltje whataboutism (zoek maar op) die op geen enkele manier het gedrag van de CEO van Tesla rechtvaardigt.
rogerzz zegt
Vraag 1) Kunt u met feiten onderbouwen waarom Elon een fascist is, gegeven de definitie van fascist?
Vraag 2) Voor de juistheid van geldstromen, is geld richting Musk beter of slechter dan geld naar China? Graag ook met feiten toegevoegd een onderbouwing voor uw antwoord. Dank.
arta zegt
Logisch. Goede prijs/kwaliteit.
Gewoon een fijne auto om te rijden.