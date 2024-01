Deze Formule 1-namen staan op de Epstein-lijst

Rep en roer rondom Jeffrey Epstein vandaag: een lijst met namen van mensen die banden hadden met de zakenman bevat ook een paar bekendheden uit de Formule 1.

Het verhaal van Jeffrey Epstein had de wereld in zijn greep zo rond 2019. Niet alleen omdat de aantijgingen (en later veroordelingen) van seksueel misbruik zeer serieus waren en hem een plekje in de cel opleverden, ook omdat de zelfmoord van Epstein (waar men nog steeds vraagtekens bij plaatst) in augustus 2017 alles behalve normaal was. Zelfs nu maakt het de tongen los, als een document wordt vrijgegeven van alle namen die iets met Epstein te maken hebben.

Document met namen Epstein

Dat is namelijk een ellenlange lijst van niet minder dan 943 pagina’s. Wel moet duidelijk vermeld worden dat deze namen vanuit alle uithoeken van Epstein’s leven komen en dit betekent absoluut niet dat de mensen op deze lijst automatisch verdacht worden van Epstein-esque praktijken. Sterker nog: zelfs journalisten die de misstanden aan het licht brachten en zelfs slachtoffers staan (in het geval van de slachtoffers onherkenbaar) op de lijst.

Formule 1-namen

Via GPBlog is het nodige uit de lijst gefilterd om een linkje met de autowereld te maken. Op de Epstein-lijst staan namelijk ook een paar namen uit de Formule 1-wereld. Zonder iets te insinueren verbazen de namen ons niet echt. Denk maar aan ome Bernie (Ecclestone), iemand die zelf ook niet altijd zuiver op de graad lijkt te zijn. Ook Flavio Briatore, verantwoordelijk voor het schandaal binnen Renault F1 wat nu weer opborrelt, staat op de lijst. Sjaak Nieuwstad en Eddie Irvine hebben ook een plekje op de lijst bemachtigd als enige oud-coureurs. Vader-van en teameigenaar van Aston Martin Lawrence Stroll, ook een naam die je waarschijnlijk niet verbaast, is ook te vinden. En ten slotte een naam uit de Formule E: Alejandro Agag, de oprichter van de elektrische raceserie.

Nogmaals, dit betekent absoluut niet dat deze mensen meer weten over de schandalen rondom Jeffrey Epstein, meer dat ze banden hadden met de zakenman. Als zakenmensen onder elkaar best logisch.