Kia maakt een auto met 21 afzonderlijke HD-displays

En ja, uiteraard is ie elektrisch.

Deze volledig elektrische vierdeurs conceptcar heeft de naam ‘Imagine by Kia’ gekregen. Tja, die Koreanen blijven zeer creatieve geesten. Maar eerlijk is eerlijk, het is een zeer mooie auto geworden. Vooral het unieke interieur met 21 afzonderlijke HD-displays is fascinerend.

“Bij automotive design draait alles om het prikkelen van de zintuigen en om het hart net wat sneller te laten kloppen. Wij zien absoluut geen reden waarom dat anders zou zijn wanneer de auto van een elektrische aandrijving is voorzien”, stelt Gregory Guillaume, Vice President of Design van Kia Motors Europe. “Veel autoproducenten hebben het bij elektrische auto’s over zaken als actieradius, verbruik en prestaties. Eigenlijk net zoals bij auto’s met een verbrandingsmotor… wij willen weg van een puur rationele kijk en focussen we meer op emotie. Wij kiezen voor een warme en menselijke benadering van elektrificatie.”

Het is volgens Kia de eerste volledig elektrische vierdeurs personenauto van het merk. In tegenstelling tot de volledig elektrische crossover e-Niro – die staat op het platform van de Niro Hybrid en Niro Plug-in Hybrid – beschikt deze concept over een extreem laag in de auto gemonteerd accupakket dat energie levert aan een compacte aandrijflijn. De auto is op te laden met inductietechnologie.

Van binnen valt het dashboard op door maar liefst 21 individuele displays met een ultrahoge schermresolutie. Deze zijn met elkaar gesynchroniseerd in een curve bovenlangs het dashboard. Deze 21 ongelofelijk dunne displays zijn een knipoog naar de obsessie van de auto-industrie om zo groot mogelijke touchscreens in auto’s te plaatsen. Lees je mee, Tesla?

De 21 displays zijn ook zeer functioneel. Vanuit het oogpunt van de bestuurder vormen de 21 displays namelijk één geheel, zelfs in deze curve-opstelling. “Het is een imponerend display met informatie over de klimaatregeling van de auto, navigatie in vogelperspectief, rijassistentie en mediasystemen.”