Dit is de nieuwe Mercedes CLA Shooting Brake

Meteen in een lekker kleurtje.

Niches zijn er om opgevuld te worden en Mercedes begrijpt dat als geen ander. Deze gloednieuwe Mercedes-Benz CLA bewijst dat. Intussen heeft Mercedes een behoorlijk aantal verschillende smaakjes die zijn gelieerd aan de A-Klasse. Denk aan de A-Klasse hatchback, A-Klasse sedan, maar ook de nieuwe B-Klasse en natuurlijk de gewone CLA.

De Shooting Brake is een soort station die geen station is. Je zou bijna kunnen zeggen dat de Mercedes-Benz CLA Shooting Brake een liftback is. Bij deze auto gaat het er niet om hoeveel je mee kan nemen. Daarvoor koop je maar een Mercedes-Benz Citan. Nee, de Shooting Brake koop je vooral omdat ie heel erg fraai is. De eerste generatie CLA Shooting Brake was een plaatje en de huidige doet daar niet veel voor onder.

In technisch opzicht is de CLA Shooting Brake helemaal gelijk aan de gewone CLA, die Mercedes-Benz een ‘Coupé’ noemt. De auto wordt leverbaar met een hele rij viercilinder motoren. De topmotor in wordt de krachtige viercilinder benzinemotor in de CLA 250 (165 kW/225 pk, 350 Nm), die de voorwielen aandrijft via een 7G-DCT automatische transmissie met dubbele koppeling (brandstofverbruik gecombineerd: 6,5-6,2 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd: 149-143 g/km). De 2,0-liter benzinemotor met directe inspuiting is standaard voorzien van een benzinepartikelfilter. Bij de introductie zal er een uitgebreide reeks benzine- en dieselmotoren leverbaar zijn, met een handgeschakelde of automatische transmissie met dubbele koppeling en met voorwiel- of vierwielaandrijving 4MATIC.

De nieuwe CLA Shooting Brake wordt net als de voorganger gebouwd in de fabriek te Kecskemét (Hongarije) en komt op de markt in september 2019.