Kia maakt koprol tijdens politieachtervolging in Tilburg

Een achtervolging liep uit op een ravage in Tilburg nadat een Kia over het fietspad reed en een salto maakt tegen een boom.

Een bizar tafereel in Tilburg vandaag. Het begint allemaal wanneer de politie iemand spot in een Kia Proceed op Belgisch kenteken die op zijn telefoon zit. Dat mag niet, dus kan je verwachten dat de politie je aan de kant zet. Middels een stopteken probeerde de politie dat, wat de Kia-bestuurder niet beviel. Deze sloeg dan ook op de vlucht.

Achtervolging

Het resultaat was een achtervolging waarbij gevaar voor eigen en vooral andermans leven geen topprioriteit was voor de Kia-bestuurder. Volgens meerdere bronnen zijn er daarbij fietsers aangereden, maar gelukkig is er niemand zwaargewond geraakt of omgekomen. De climax wordt door beveiligingscamera’s gefilmd. Door afzettingen reed de vluchtende bestuurder zich klem en bood het fietspad soelaas. Daarbij worden wederom meerdere objecten geramd en daarna schampt de Kia een boom. Op (voor de bestuurder) precies de verkeerde hoek, waardoor de auto een salto maakt en ondersteboven eindigt. Wederom zonder gewond te raken, wat gezien de flink gehavende Kia ook geen garantie is. Dan weet de man echter wel dat rennen nu echt geen zin meer heeft en geeft zich over.

De beelden komen van RTL Nieuws die er tevens aan toevoegen dat de bestuurder van de Kia drugs op had na een test. Om nog maar extra toe te voegen aan het lijstje serieuze vergrijpen wat al op zijn naam stond.