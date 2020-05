Kia Mohave Gravity is letterlijk de dikste Kia van het moment

Met de Kia Mohave Gravity heb je niets te klagen als het gaat om ruimte, centimeters en lekker veel kilogrammen.

Kia heeft de afgelopen jaren enorm veel grote stappen gemaakt. Het knapste is nog dat ze nog steeds stappen maken en dat met name dat ze het wereldwijd doen. Dus hun gehele modelgamma is helemaal up to date met nieuwe technieken, fris design en de laatste gadgets.

Weerstand

Hun gehele modelgamma? Nou, nee. Er is één model dat dapper weerstand blijft bieden aan de vernieuwingsdrang van de Zuid-Koreanen: de Kia Mohave, die men in sommige landen Borrego noemt. Deze is al sinds 2008 in productie en werd in 2016 gefacelift. In 2019 werd de Mojave nogmaals voorzien van een facelift. De basis van de auto bleef gelijk, maar veel fabrikanten hadden ervoor gekozen om de auto als compleet nieuw te introduceren: de Mojave had een nieuw koetswerk en nieuw interieur.

Kia Mohave Gravity

Voor 2020 heeft Kia een nieuwe topuitvoering voor deze mastodont, de Mohave ‘Gravity’. Deze is sportiever, stoerder en luxer, zoals het een ware topper betaamt. Je kan de Gravity herkennen aan de nieuwe grille en met name de antracietkleurige velgen. Deze meten 20″. Mocht je ze er alsnog klein uit vinden zien: ze zijn gewoon enorm groot.

Alcantara

Het dikke thema van de Kia Mohave Gravity gaat door in in het interieur. De deurpanelen, het stuurwiel en de deksel van de centrale ‘box’ tussen de voorstoelen zijn met alcantara bekleed. Er zijn links en rechts wat nieuwe LED-lampjes. Groter nieuws is de komst van een, letterlijk, groot infotainment-systeem. Het meet nu 12,3 inch en is véél moderner dan de ouderwetse unit uit 2008.

Drie configuraties

Je kan kiezen uit drie verschillende configuraties voor de Kia Mohave Gravity: vijf personen (twee voorstelen, één achterbank), zes personen (twee voorstelen, twee stoelen in het midden, klein bankje achter) of zeven personen (twee voorstoelen, achterbank in het midden en een bankje achterin).

Ladderchassis

De reden dat Kia zo halsstarrig volhoudt aan de Mohave, is vanwege de markten waar de auto geleverd wordt. Zie het als een alternatief voor een Land Cruiser, Pajero of Patrol. De Kia Mohave Gravity is namelijk gezegend met een ladderchassis en is dus een échte SUV, geen crossover met grootheidswaanzin. Welke motoren er leverbaar worden voor de Mohave Gravity, is nog niet bekend. Voor de normale Mohave is er keuze uit een 3.0 V6 diesel, een 3.8 V6 en een 4.6 V8.