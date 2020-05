Dodge Challenger Daytona heeft een V8 en enorme spoiler

Eigenlijk heb je toch niet meer nodig dan een luide en enorme spoiler. Deze Dodge Challenger Daytona heeft het voor je.

Het leuke van Amerikaanse autosport is dat niet de teams, maar de toeschouwers op de eerste plaats zijn. In de VS is het voornamelijk de bedoeling dat het vermaak is voor de kijker. Het technische of tactische aspect is veel minder van belang.

NASCAR

Men wil vooral actie op de baan zien. Neem NASCAR, niet geheel ontoevallig gekozen. NASCAR is briljant, je koopt 4 kilo vlees en 4 kilo bier en gaat vervolgens 4 uur kijken naar auto’s die rondjes rijden. Omdat het een oval is, kun je constant alles in de gaten houden.

Ouderwets

NASCAR is natuurlijk ook enorm ouderwets. Al jaren is die raceserie veel ouderwetser dan nodig én mogelijk. Maar het gaat om ouderwetse race-actie en dan is het traditionele recept van levensbelang. Dat wil niet zeggen dat men niet geëxperimenteerd heeft met vooruitstrevende technieken. In de jaren ’60 resulteerde dat kort in de zogenaamde Aero Warriors (afbeelding boven).

Aero Warriors

Dat waren auto’s met aerodynamische modificaties. Denk aan de Plymouth Super Bird en de Dodge Charger Daytona. Deze hadden een hogere topsnelheid én waren stabieler. Omdat dat allemaal wel heel vooruitstrevend was, werden de spoilers en splitter bijna net zo snel afgeschaft als dat ze waren gekomen. Mocht je zo’n speciale Superbird of Daytona wensen, mag je de portemonnee trekken. Met een miljoen euro krijg je niet veel wisselgeld.

Goedkoper

Kan het ook goedkoper en moderner? Maar natuurlijk. Daar komt deze Dodge ‘Charger’ Daytona om de hoek kijken. Die naam is een beetje kolder, want de Charger is tegenwoordig een vierdeurs sedan. Het is een Challenger die moet refereren aan de oude Charger Daytona. Dat doet ‘ie onder andere met de klassieke kleurstelling van wit en rood.

Spoiler

Maar de pièce de résistance van deze Dodge Challenger Daytona is natuurlijk de enorme spoiler. Op een of andere manier past het uitstekend. Net als bij het origineel zit de spoiler op de zijschermen achter, níet op de kofferbakklep. In tegenstelling tot het origineel lijk je deze wel normaal te kunnen openen. Verder zien we een enorme diffuser en wat luchthappers. Ook zijn er staan de velgen uitstekend: modern met een klassieke twist.

Interieur

Het gaat een beetje fout bij het interieur van de Dodge Challenger Daytona. Dit exemplaar komt namelijk uit 2013. Die had nog het originele interieur, dat zich het beste als ‘knaak’ laat omschrijven. Knaak slaat in dit geval op het totale budget voor materialen als plastic, ‘leer’ en ‘infotainment’. De auto stamt nog uit de tijd dat Dodge echt budget-interieurs maakte. Ze hebben het gelukkig opgeleukt met witte bekleding en rode accenten als de piping en deurpanelen.

Twee nadelen

Dan zijn er nog twee nadelen aan deze Dodge Challenger Daytona. Het betreft een automaat en de standaard Hemi-motor. Nu is deze met 375 pk niet ongemotoriseerd, maar bij een heftig uiterlijk verwacht je onwillekeurig iets meer. De originele Charger Daytona wist 200 miles per hour te halen. Dat gaat je met deze niet lukken. Binnenkort wordt dit exemplaar geveild bij Barett-Jackson, dus als je verstandig bent kun je voor een fractie van de prijs in een moderne hoedtik aan de Aero Warriors rondrijden.