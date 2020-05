AB Gemist: Mercedes GLS, nieuwe Ferrari’s en de Polestar 1

Ontbijt op schoot of croissantje in de aanslag? Er valt lekker veel te kijken in deze Autoblog Gemist.

Maandag 4 mei – Mercedes GLS rijtest en video

De Mercedes-Benz GLS is de grootste en dikste Benz van nu dus we maakten een rijtest met de 400d 4MATIC. Is deze kolos beter dan een S-Klasse?

Dinsdag 5 mei – Audi RS Q3 driftend op een ijsmeer

We gingen met de nieuwe Audi RS Q3 een ijsmeer op. Een mooi moment om deze 400 pk SUV eens lekker dwars te gooien.

Woensdag 6 mei – Ferrari Roma

Dit is de hagelnieuwe Ferrari Roma!

Donderdag 7 mei – Skoda Enyaq – de eerste elektrische SUV van Skoda

De Skoda Enyaq is de eerste elektrische SUV van de Tsjechen. En die zou best wel eens hoge ogen kunnen gaan gooien.

Donderdag 7 mei – Ferrari SF90 Stradale: 1.000 pk plug-in hybride

Wie zegt dat hybrides saai zijn moet je dit filmpje laten zien.

Vrijdag 8 mei – Ferrari 812 GTS – een open V12 Ferrari is terug

Voor het eerst sinds jaren heeft Ferrari weer een V12 met een open dak in het gamma. Dit is de gloednieuwe Ferrari 812 GTS. Al het lekkers van de 812, maar dan met een dak dat open kan!

Zaterdag 9 mei – 10 unieke dingen aan de Polestar 1

In deze video behandelen we tien unieke feitjes van de Polestar 1. Onder andere kenmerken over de aandrijflijn en het uiterlijk van deze bijzondere hybride coupé.