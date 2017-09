Kia Picanto X-Line is een mini SUV

Zo heet.

Nog héél even geduld, want de Kia Picanto X-Line staat pas in Q4 van dit jaar bij de Nederlandse dealer. Deze stoere broer van de gewone Picanto kreeg 15 millimeter extra bodemvrijheid. Ideaal dus voor de stadskrijger die elke dag een vinexwijk naar keuze in en en uit moet zien te komen.

Onder de kap ligt een 1.0 T-GDI driecilinder met maar liefst 100 pk en 172 Nm. De X-Line is de eerste Picanto die met dit blok leverbaar wordt. De sprint naar 100 km/u is ermee in 10,1 seconden achter de rug en dat is best een hele nette tijd!

Het stuurt werd afgeplat om de sportiviteit te benadrukken, verder zijn zaken als Apple CarPlay en Android Auto standaard.