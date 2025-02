Kia PV5 vs Volkswagen ID. Buzz: welke bus is de beste keuze?

De Kia PV5 wil de ID. Buzz verslaan. Lukt dat?

Het Kia-nieuws vliegt je vandaag om de oren. Het blijkt dus geen slecht idee te zijn van Kia om zo’n EV Day te organiseren. Naast de presentatie van de Concept EV2 en het delen van de specificaties van de EV4 geeft Kia ook wat meer informatie prijs over het elektrische bestelbusje, de PV5. De grote concurrent is natuurlijk de ID. Buzz van Volkswagen. Welke van die twee is op papier de beste: de Kia PV5 of de Volkswagen ID. Buzz?

De basis van de Kia bestelbus is een doorontwikkeling van het veelgebruikte E-GPM-basis. Een belangrijk onderdeel hiervan is een standaard batterij en motor. Zo wordt de ontwikkeling simpeler en de kosten lager. Daarnaast is de basis makkelijk te gebruiken voor veel verschillende doelen. Zo kun je de PV5 straks bestellen als familiebusje, bestelbus, chassis-cab (het voertuig alleen met chassisrails en een cabine) en rolstoeltoegankelijke bus.

Elektrische Kia camper

Bovendien noemt Kia ”conversiemodellen” op dit platform, zoals een koelwagen of een kleine camper. Om dit te vergelijken met de ID. Buzz: daar ontbreekt bijvoorbeeld al een chassis-cab en een camperversie. Inderdaad, de VW die gebaseerd is op een bus die groot werd als camper, is er vanuit de fabriek niet als huis op wielen.

Het uiterlijk zal ook vast een rol spelen in de keuze voor de elektrische bus. De nieuwe ontwerptaal van Kia komt duidelijk terug in de PV5, maar komt wat minder lekker uit de verf op de bus dan bij de auto’s. De ID. Buzz daarentegen is nog steeds een graag geziene verschijning op de weg. Het is natuurlijk een persoonlijke punten, maar de VW heeft hier een duidelijke streepje voor in mijn optiek.

Specificaties

De Kia PV5 heeft altijd een 164 pk sterke elektromotor die 250 Nm koppel genereert. Er is keuze uit een 51,5-kWh en een 71,2-kWh batterij. De bestelbusversie Cargo is er ook met een 43,3-kWh accu. Met de grootste batterij kom je met zowel de bus met achterbank als die met een grote laadruimte maximaal 400 kilometer ver. Snelladen van 10 naar 80 procent kan in 30 minuten.

VW heeft verschillende uitvoeringen met eigen motoriseringen en batterijen. De instap-Cargo heeft bijvoorbeeld 170 pk aan vermogen en een 59-kWh batterij. Je komt hier ook ongeveer 400 kilometer ver mee (VW communiceert een range van 335 – 460 kilometer). Kies je voor een leukere uitvoering, dan kan het vermogen groeien naar 286 of zelfs 340 pk. Datzelfde geldt voor de busjes met een achterbank. De actieradius kan dan zelfs groeien naar maximaal 487 kilometer.

Afmetingen

De afmetingen zijn natuurlijk ook belangrijk voor een bestelbus. Hoe groter de auto, des te meer pakketjes er achterin kunnen. Of hoe makkelijker je puberzoon van 1,90 meter achterin past. Laten we eerst kijken naar de laadruimte. Voor de grootste inhoud moet je de Kia hebben, al is het verschil niet groot. Die heeft een inhoud van maximaal 5,1 m³, terwijl de ID. Buzz niet verder komt dat 4,9 m³.

Verder zien we dat de VW iets langer is (4,712 meter vs 4,695) en breder (1,985 meter vs 1,895 meter) is dan de Kia. De wielbasis is nagenoeg gelijk, maar net in voordeel van de PV5 (2,995 meter vs 2,989 meter). Staan gaat het makkelijkst in de ID. Buzz. Die meet 1,951 meter tegenover 1,923 meter van zijn concurrent.

Wat kosten de elektrische bussen?

Een definitieve prijs voor de PV5 heeft Kia nog niet gedeeld. Wel zegt het merk met de Cargo-versie te mikken op een vanafprijs van ongeveer € 30.000 exclusief belastingen. Als dat lukt, is de Kia-bestelbus een stuk goedkoper dan die van VW. De ID. Buzz Cargo begint bij € 39.990 exclusief belastingen.

De elektrische gezinsbus van Kia zal logischerwijs wat duurder zijn. Hoeveel duurder weten we niet. Die van Volkswagen begint bij € 40.347 zonder belastingen en € 49.990 met je donatie aan de staat. Ik vermoed dat de PV5 daar wel onder kan blijven.

Dus, welke bus moet je hebben? Dat is afhankelijk van je prioriteiten. Kan die 87 kilometer extra range je gestolen worden en maakt het je niet uit hoe je busje eruit ziet? Ga dan voor de Kia. Is uiterlijk vertoon, vermogen belangrijker dan een paar duizend euro? Configureer dan de ID. Buzz. Welke zou jij pakken?