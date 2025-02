Kia PV5 richt pijlen op de ID. Buzz

Hier is alweer de volgende EV van Kia!

Kia houdt ons lekker bezig. Eerder deze week lieten ze de nieuwe EV4 zien en nu komen ze alweer met de volgende EV op de proppen: de PV5. Ook kunnen we binnenkort nog de Concept EV2 verwachten. Al deze modellen worden onthuld tijdens Kia EV Day, maar de Koreanen smeren het een beetje uit door vooraf al de eerste beelden te tonen.

Zo krijgen we nu de Kia PV5 te zien. De EV-reeks kennen we inmiddels, maar dit is het eerste model uit de PV-reeks. Dit zijn busjes die op een nieuwe architectuur staan, het Platform Beyond Vehicle eh… platform.

De tijd van saai ontworpen busjes ligt achter ons, want ook de Kia PV5 is een hele hippe verschijning. Kia heeft hier dezelfde futuristische designtaal toegepast als op hun personenauto’s. Saillant detail is het extra ruitje tussen de voorruit en de zijruit. Dit kennen we niet alleen van de ID. Buzz, maar zagen we ook al bij de nieuwe bus van Renault/Flexis.

Wat verder opvalt is het feit dat ruiten heel ver doorlopen naar beneden. Of, zoals Kia het zelf noemt: de royale raampartij. Daarmee heb je dus lekker veel zicht, ook fijn voor de kinderen achterin. Daarvoor moet je wel de Passenger-uitvoering hebben, in de Cargo-versie zien eventuele kinderen achterin niks.

Verder kunnen we nog niet zoveel melden over de Kia PV5, daarvoor zullen we toch echt even Kia EV Day moeten afwachten. Dat feestje staat gepland voor 27 februari, oftewel volgende week donderdag.