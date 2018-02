Kia Rio GT-Line krijgt een prijskaartje

De lekkerste Rio verkrijgbaar kost een redelijke som geld.

Kia is hard bezig met het uitbreiden van de sportieve GT-Line. Het pakket, dat eerder al op auto’s als de Sorento, Cee’d en Optima verscheen, is nu ook verkrijgbaar op de Rio. Een slimme zet, want de Rio is een van hun bestverkochte wagens. Kia trok in januari de doeken van de Rio GT-Line, maar met de Autosalon van Genève op het oog onthullen ze nu al wat hij moet gaan kosten.

De Kia Rio GT-Line is alleen verkrijgbaar met de 1-liter T-GDi-benzinemotor. De Koreaanse autofabrikant biedt de bolide echter aan in twee configuraties, met 100 of 120 pk in combinatie met een handgeschakelde vijf- of zesbak. De Rio GT-Line modellen kosten respectievelijk 21.235 euro en 22.735 euro. Zoals gebruikelijk geeft Kia er zeven jaar garantie op. De wagens zijn per direct te bestellen, maar verschijnen pas in april bij de dealers.

De Rio GT-Line weet zich van het standaard model te onderscheiden dankzij 17″ lichtmetalen velgen, nieuwe LED-mistlampen, dubbele uitlaten en een verchroomde grille. Standaard op de auto vind je aluminium pedalen, meesturende koplampen en een dashboard met nep carbon.