Nieuwe Kia Rio GT-Line is de Rio die je moet hebben

Ook de Rio krijgt een aantrekkelijker smoelwerk.

Uiteraard kon de Rio niet achterblijven. Kia brengt de GT-line uitvoering naar het model. Het pakket kwam al eerder naar auto’s als de Sorento, Stinger, Optima en Sportage. Het is het zevende Kia-model als GT-line.

De Rio GT-Line kan herkent worden aan 17-inch lichtmetalen, nieuwe LED-mistlampen, dubbele uitlaatpijpjes en de verchroomde ‘tiger nose’ grille. De hatchback komt met de 1.0-liter T-GDi-turbobenzinemotor. Qua vermogen kan er worden gekozen voor 100 of 120 pk, gekoppeld aan een handmatige vijf- of zesversnellingsbak. De auto komt in de kleuren Aurora Black, Platinum Graphite, Signal Red, Clear White, Silky Silver en Most Yellow. De GT-line komt onder andere standaard met aluminum pedalen, dashboard met een carbon look en meesturende koplampen.

De Kia Rio GT-Line beleeft zijn debuut op de Autosalon van Genève. De verkoop start aan het einde van het eerste kwartaal. De Rio is een belangrijk model voor Kia. De Zuid-Koreanen verkochten in het eerste kwartaal van 2017 meer dan 54.000 exemplaren van de hatchback in Europa.

2017 was sowieso een topjaar voor het merk. Ten opzichte van 2016 steeg de verkoop met 8,5 procent. In Europa groeide Kia met 3,3 procent. Er werden in totaal 472.125 auto’s verkocht in Europa. Ook in Nederland doet de autofabrikant goede zaken. De Niro is de meest verkochte hybride van ons land.