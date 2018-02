Autojunk Foto Van De Maand – Januari 2018

Nieuw jaar, nieuwe kansen!

Het is 2018 en jullie gaan onverminderd door met het maken van prachtige platen. De servers draaiden overuren om alle uploads te verwerken, waarvoor onze dank! En uiteraard was er weer veel fraais te bewonderen. De man die ons deze maand hielp keuzes te maken is @bjornvanderwee (wij mogen Björn zeggen). Hij won vorige maand met een hele dikke plaat van een Mercedes AMG GT R. En ook deze maand is het merk met de ster sterk vertegenwoordigd. Sterker nog: een clean sweep deze maand, drie Mercedes-uploads in de Top 3!

Plaats 3: Mercedes Classics



De enige foto die niet in Björn z’n Top 3 zat, maar @autoblogger en ik waren er wel fan van en dus pakt ‘ie nipt P3. Voormalig winnaar @stephenotto wist een zeer fijne plaat te maken van deze schitterende klassiekers. Fijn sfeertje, mooie omzetting naar zwart/wit: top.

Plaats 2: Solar Beam



En nog een voormalig winnaar van de AJFVDM: vaste waarde @basfransencarphotography schoot deze strakke panning van een in Solar Beam uitgevoerde Mercedes AMG GT R. Björn: “Tsja, Bas maakt vaak hele mooie foto’s en ook deze is zeer goed gelukt! De auto komt erg goed uit op de foto zonder dat er een te groot contrast ontstaat met de achtergrond.”

Plaats 1: Mercedes G500 4×4² in de sneeuw



En dan de plaat waar we deze maand niet omheen konden. Wat een sfeer, wat een plaat, wat een machine. De Mercedes G500 4×4² is een bruut en in deze omstandigheden misschien wel het meest op zijn plek: sneeuw, mist, moeilijke omstandigheden: dat is wat deze machine kan. De hele set is overigens schitterend, maar deze foto heeft iets extra’s. Björn: “Deze foto is waanzinnig gaaf. Deze foto geeft alle bruutheid weer van deze auto. Hij komt goed uit op de foto en matcht goed met het ruige landschap / weer.”

Helemaal mee eens en dus siert deze bruut komende maand de header van Autojunk. Bovendien mag @larsyboy1997 zich komende maand (wederom) tegen de winnaars aan bemoeien. Gefeliciteerd Lars!