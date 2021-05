Deze Kia EV6 ga je het vaakst zien in Nederland - Autoblog.nl

De Zuid-Koreanen hebben een hit te pakken. De Kia EV6 valt goed in de smaak in Nederland.

Nee, hoe gaaf zo’n Stinger misschien ook is. Ze vliegen niet bepaald de showroom uit. Hoe anders is dat met de nieuwe Kia EV6. Begin april maakte het automerk de prijzen bekend. Om mensen over de streep te trekken kwam Kia met een lokkertje. Wie besliste voor 30 april kon rekenen op een dikke korting snelladen bij IONITY voor € 0,29 per kWh.

Kia EV6 GT-Line RWD het populairst in Nederland

Kia laat nu weten dat het bestelproces versnelt gaat worden omdat er grote interesse is voor het model. Ook laat het automerk weten welke uitvoering tot nu toe het vaakst gereserveerd is. Dat is de GT-Line RWD. Interessant, want die kost toch behoorlijk meer dan de instapper. De goedkoopste EV6 is er vanaf 44.595 euro, terwijl de populairste GT-Line RWD 56.895 euro kost. Enkele kenmerken van dit model is het strakkere uiterlijk, de grotere 77,4 kWh-accu en een actieradius van meer dan 510 kilometer.

Leveringen van de Kia EV6 kunnen niet naar voren worden getrokken. Dat is nog altijd september 2021. Dat heeft simpelweg met het feit te maken dat de productie pas in juli start van de elektrische auto. Dit najaar en met name volgend jaar is de kans dus groot dat je de Kia EV6 veel gaat tegenkomen op de weg.