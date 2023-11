Vernieuwde Kia Sorento heeft een heel bijzondere neus

De vernieuwde Kia Sorento schudt ook alle schroom en bescheidenheid van zich af.

Ooit was de eerste generatie Kia Sorento de ideale voor mensen die WEL wilden doen aan de SUV-gekte, maar niet het geld kapot wilde slaan op een nieuwe X5 of Cayenne. Het was een van de eerst breeduit-geaccepteerde Zuid-Koreaanse auto’s. De auto zag er niet bijzonder Aziatisch uit en je kreeg enorm veel value for money, plus een flinke fabrieksgarantie. En CO2-boetes bestonden nog niet, dus wij Nederlanders waren er wel voor te porren.

Inmiddels zitten we op de vierde generatie die ook alweer een paar jaar meeloopt. Het is dus de hoogste tijd voor een facelift en verrek, die hebben we gekregen! Dit is namelijk de vernieuwde Kia Sorento! Het kan zijn dat je niet meteen verrast bent.

Dat is omdat de auto voor andere markten al was voor gesteld. Zo kwam collega @RubenPriest ‘m tegen op de LA Auto Show twee weken geleden.

vernieuwde Kia Sorento

Dat is de Amerikaanse versie en dit is die voor Europa! Er is best een hoop veranderd met de facelift. De neus is nameleijk compleet anders geworden. Aanvankelijk had de Sorento platte brede koplampen, maar dat zijn de kenmerkende langwerpige units geworden. Ondanks dat de TigerShark-grille al een tijdje achter ons ligt, is de auto wel degelijk herkenbaar als Kia en dat is reuze knap. Het is overigens wel de neus die het meest afwijkend is. Aan de achterzijde verandert er niet zo veel.

Uiteraard is het interieur van de vernieuwde Kia Sorento wel ietsje stakker getrokken. Dat is nu gemaakt voor gerecyclede PET-flessen en kunstleder. Dus mensen die vrijwillig vegan zijn (ondergetekende kent ze ook niet), kunnen niet alleen bij Opel hun hart ophalen, maar dus ook bij Kia.

Hybride en Hybride

In motorisch opzicht lijkt er niet veel te veranderen. Voor ons Nederlanders zijn er twee keuzes: een 1.6 T-GDI hybride of een 1.6 T-GDI plug-in Hybride. En dan te bedenken dat de eerste Sorento er was met een 3.3 V6. Nu moeten we er direct bij aantekenen dat de nieuwe motoren veel krachtiger en zuiniger zijn.

We zijn benieuwd naar hoe deze auto zich gaat verhouden tot de Kia EV9. In Nederland zitten we op een soort kantelpunt van ICE naar elektrisch, alhoewel het met het nieuwe kabinet nog maar te bezien valt hoe interessant dat zal blijven.