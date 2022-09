Kia Sportage X-Pro is eindelijk avontuurlijk

De Kia Sportage X-Pro lost in elk geval de belofte in. Dat is al heel erg wat natuurlijk.

De crossover is toch een beetje het automobiele equivalent van een paar sokken in de broek. De auto maakt een belofte die deze niet kan inlossen. Nu rijdt bijna niemand offroad, dus waarom moet een crossover uberhaupt offroad kunnen? Goed punt. Als je het water niet in gaat met je boot, hoeft ‘ie ook niet te kunnen drijven. Ofzo.

Enfin, het is ook maar net wat je ervan maakt. Dat bewijst de Kia Sportage X-Pro. Deze wordt ingezet bij de Rebelle Rally die volgende maand van start gaat. De auto’s die hieraan meedoen zijn gewoon straatlegaal. De Kia Sportage is ook niet de meest avontuurlijke auto van het westelijk halfrond. De medium crossover van de Zuid-Koreanen is een steengoede aanbieding en ziet er tegenwoordig erg origineel uit. Maar ondanks de crossover-looks is het vooral een asfalttijger.

Kia Sportage X-Pro

Zeker in ons land, waar je de auto standaard met 1.6 turbo en voorwielaandrijving krijgt. Dat is meer iets voor een hatchback, niet een crossover. Deze Kia Sportage X-Pro maakt het dus helemaal goed. De auto staat hoger op zijn poten. De 17 inch grote Rhino-velgen (cool!) zijn voorzien van All Terrain-banden van BF Goodrich. Daarnaast zijn er verstevigde afdekplaten aan de onderzijde van de auto.

De techniek van de Kia Sportage X-Pro is een stuk simpeler dan de Europese. Geen 1.6 turbo of hybride-aandrijflijn, maar een relatief eenvoudige atmosferische 2.5 viercilinder. Deze is gekoppeld aan een automaat en drijft alle vier de wielen aan.

Rebelle Rally

Zoals gezegd is de Kia Sportage X-Pro geprepareerd voor de Rebelle Rally. Vandaar het aangepaste interieur en de extra bagegerekken. De Rebelle Rally is een kleine 1.000 mijl door de woestijn in de VS. De deelnemers zijn allemaal vrouwen. Sterker nog, dat is het idee achter de Rebelle Rally.

Niet onaardig bedoeld, maar dat is eigenlijk nodig, toch? Als het op rallyrijden aankomt zijn Jutta Kleinschmidt en Michele Mouton de juist groten van deze wereld. Anyway, het levert toffe auto’s op en hoe meer competitie hoe beter! Productieplannen zijn er uiteraard niet, maar hopelijk gaat Kia deze onderdelen als accessoire aanbieden. Maakt het leven in een Vinexwijk nog wat spannender dan een koffertje van Easytoys of een luisterboek van E.L. James. Toch?

