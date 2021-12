Kia Sportage 2022 rijtest: kansrijker dan ooit?

Betaalbaar blijven, dat is op de Nederlandse markt de sleutel tot succes. Heeft de nieuwe generatie Kia Sportage kans van slagen?

Kia Sportage sinds 1994 in Nederland

De Kia Sportage: wie kent hem eigenlijk niet? De eerste generatie verscheen in 1994 op de Nederlandse markt. Echt sexy was die auto niet. Het grote succes kwam met de tweede generatie: in zeven jaar verkocht Kia er dik 1,22 miljoen van. Dat succes zette Kia rustig voort met de derde (2 miljoen stuks). Kia verkocht in Nederland sinds 1994 al dik 40.000 exemplaren van de Sportage.

De vierde generatie Kia Sportage deed het in Nederland wat minder. De reden laat zich raden: te hoge CO2-emissies zorgen voor forse BPM-boetes en dus hoge vanafprijzen. Niet alleen Kia had er last van, maar ook andere merken met een SUV-model in hetzelfde segment.

Zorgen voor een lagere CO2-uitstoot

Met de vijfde generatie Kia Sportage pakken de Zuid-Koreanen het anders aan, want wil je nog een beetje betaalbaar blijven in Nederland, dan kun je niet om een vorm van elektrificatie heen om de CO2-uitstoot te drukken.

Precies dat heeft Kia gedaan met deze nieuwe generatie Sportage. Die heeft altijd elektrische ondersteuning. De basisversie is een mild-hybride. Daarnaast levert het merk ook een volwaardige hybride en een plug-in hybride.

Basisversie Kia Sportage

De basisversie beschikt over een 150 pk en 250 Nm sterke 1.6 T-GDi MHEV in combinatie met een handgeschakelde zesbak. Rijden kan vanaf 34.895 euro (prijslijst januari 2022). Interessanter zijn de hybride en PHEV, die hebben namelijk standaard een zestraps automaat, wel zo prettig in het Nederlandse verkeer.

Maar de hybride en PHEV zijn om nog een andere reden interessant: het systeemvermogen. De stap van de mild-hybride naar de hybride kost je 5.000 euro, maar dan krijg je er wel direct 80 pk en 100 Nm bij! Bij de plug-in hybride met vierwielaandrijving – leverbaar vanaf 42.095 euro – krijg je zelfs 115 pk meer, te weten 265 pk in totaal. Dat zijn interessante cijfers.

Bekende aandrijflijnen

Echt nieuw zijn deze hybride en plug-in hybride aandrijflijnen overigens niet. We kennen ze al uit de Kia Sorento, Hyundai Tucson en Hyundai Santa Fe. De Sportage in deze test beschikt over de 230 pk en 350 Nm sterke aandrijflijn. Die doet zijn werk uitstekend. Het samenspel tussen de benzine- en elektromotor verloopt soepel en al bij 1.500 toeren per minuut is er een aangename push aanwezig dankzij 350 Nm aan koppel.

Prestaties Kia Sportage Hybrid

De Kia Sportage Hybrid is daarnaast de snelste versie in de line-up, ook al heeft de plug-in hybride meer vermogen. De hybride heeft acht seconden nodig om 100 km/u te bereiken, de stekkerversie met vierwielaandrijving noteert 8,3 seconden. Dat komt natuurlijk omdat de PHEV wat zwaarder is, onder meer door een 13,8 kWh lithium-ion batterij van 140 kilogram (goed voor 56 kilometer elektrische range). De hybride heeft een 1,49 kWh batterij van 55 kilogram. Het geremd trekvermogen van de Sportage Hybrid komt uit op 1.650 kilogram.

Bagageruimte Kia Sportage

De inhoud van de bagageruimte van de Kia Sportage is sterk afhankelijk van de gekozen uitvoering. De hybride variant biedt bijvoorbeeld 587 tot 1.776 liter bagageruimte, versus 540 tot 1.715 voor de Sportage met stekker. En over ruimte gesproken: de nieuwe Kia Sportage is weer een beetje ruimer dan zijn voorganger. De wielbasis is met 1 centimeter gegroeid naar 2,68 meter en de auto is 3 centimeter langer (4,51 meter). De hoogte nam toe met een volle centimeter naar 1,64 meter.

Door die extra centimeters is het ruimtegevoel aan boord van de Sportage bovengemiddeld goed. Zelfs achterin kun je als volwassen persoon van 1,85 meter nog uitstekend zitten, zelfs met aanwezigheid van een panoramadak. Kia heeft op dit front zijn zaken goed voor elkaar.

Design lelijk? Pech gehad!

Indien je deze nieuwe Kia Sportage lelijk vindt, dan heb je vette pech. De SUV beschikt namelijk over de nieuwste designtaal van Kia, geheel in lijn met de 100 procent elektrische Kia EV6. Het design oogt strak, clean en kenmerkt zich door smalle lichtunits en de voor Kia welbekende forse ‘tigernose’-grille.

Bijzonder is dat Kia voor het eerst twee versies van de Sportage levert. Er is een versie voor buiten Europa met een langere wielbasis en afwijkende D-stijl. En je hebt de Europese variant. Die is ietsje korter en qua rijgedrag afgestemd op de smaak van kopers in Europa.

De nieuwe Sportage is opvallend comfortabel en stil. Het is een echte allemansvriend. Wie up tempo een bocht induikt, merkt dat de auto dat liever niet heeft. Het ESP grijpt dan al vrij snel in. De Sportage blinkt meer uit tijdens normale ritten. Je rijdt zeer comfortabel van A naar B, met of zonder passagiers. Er is keuze uit de rijmodi Eco en Sport. In Sport hangt de hybride aandrijflijn nadrukkelijker aan het gas, dat komt wat nerveus over. Ook omdat versnellingen langer blijven hangen. In standje Eco voelt de auto het meest naturel aan.

Prachtig interieur

Het interieur is een van de sterkste punten van de nieuwe Sportage. Het ziet er niet alleen bijzonder fraai uit, maar is ook opgebouwd uit mooie materialen en de ergonomie is dik in orde. Ook in deze Sportage zit het nieuwe Multi-mode Touch Display: dat zijn twee displays ineen. Je kunt schakelen tussen toetsen voor de navigatie of klimaatcontrole. Briljant!

Heel opvallend is het curved display, bestaande uit een 12,3-inch digitaal instrumentenpaneel en infotainmentdisplay van gelijk formaat. Het infotainmentsysteem laat zich uitstekend bedienen, maar sommige functies zijn wel erg ver verstopt, zoals het instellen van de sfeerverlichting. Je moet echt het menu induiken. Geef jezelf dus wat tijd om dit UVO Connect-infotainmentsysteem te leren kennen.

De nieuwe Kia Sportage is afhankelijk van de uitvoering verder uitgerust met sfeerverlichting in 64 kleuren, een draadloze smartphonelader, USB-C-snellaadpoorten, ‘kapstokken’ geïntegreerd in de rugleuning van de voorste stoelen, stoelverwarming en -ventilatie, een infotainmentsysteem met draadloze koppeling van Apple CarPlay en Android Auto en natuurlijk diverse rijhulpsystemen.

Veiligheidssystemen Kia Sportage

De Sportage heeft bijvoorbeeld een rijstrookassistent, adaptieve cruise control, verkeersbordenherkenning, vermoeidheidsherkenning, grootlichtassistent, een botspreventiesysteem met herkenning van voetgangers en fietsers, automatische parkeerhulp, rear cross traffic alert en een 360-graden camerasysteem. Het slimme Blind-Spot View Monitor is ook aanwezig. Kwestie van richting aangeven en je ziet direct op het digitale instrumentarium of er iets in de dode hoek aanwezig is.

Concurrenten Kia Sportage

De boodschap is duidelijk: de nieuwe Kia Sportage is tot de nok toe gevuld met systemen die je in een SUV in deze klasse mag verwachten. Dat moet ook wel, want de concurrentie is moordend. Andere middelgrote SUV’s als de Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Opel Grandland en Peugeot 3008 doen er alles aan om Kia hoofdpijn te bezorgen. Bovendien biedt Hyundai met de nieuwe Tucson nagenoeg dezelfde technologie aan voor vergelijkbare prijzen.

De grootste concurrent komt misschien wel uit onverwachte hoek: de Lynk & Co 01. Die kost full-option 39 mille en biedt 261 pk. Het is bovendien een plug-in hybride. Zo zie je maar wat voor impact het kan hebben als je auto’s zonder tussenkomst van dealers verkoopt.

Voor de volledigheid even een overzicht van concurrenten van de nieuwe Kia Sportage Hybrid. We selecteren niet de basisversies, maar juist de versies die daadwerkelijk worden gekocht door kopers, want vrijwel niemand wil een basisversie.

Lynk & Co 01 PHEV 261 pk: 39.000 euro

Opel Grandland PHEV 224 pk GS Line: 43.799 euro

Kia Sportage Hybrid 230 pk GT-Line: 43.895 euro

Peugeot 3008 HYbrid 225 pk GT Pack Business: 45.360 euro

Hyundai Tucson Hybrid 230 pk N-Line: 45.695 euro

Toyota RAV4 Hybrid 218 pk Style: 46.890 euro

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI e-Hybrid 245 pk R-Line Business+: 47.390 euro

Conclusie rijtest Kia Sportage Hybrid

Er valt dus genoeg te kiezen. De nieuwe Kia Sportage Hybrid weet te overtuigen met een rijke uitrusting, veel ruimte-aanbod, prettige rijeigenschappen en een behoorlijk krachtige aandrijflijn met 230 pk. Kansrijker dan ooit? Ja, eigenlijk wel. Je krijgt ten opzichte van voorheen simpelweg veel meer auto voor je euro’s en dan heb je ook nog 7 jaar fabrieksgarantie. Het is een uitstekende familie-SUV, maar wie zijn huiswerk goed doet, kan wellicht ergens anders een nog betere deal scoren. Maar ja, design blijft natuurlijk ook een belangrijk aankoopargument.

Technische gegevens Kia Sportage Hybrid