Porsche meer waard dan VW Group bij elkaar?

Financieel nieuws! Ook Porsche-aandelen worden duur, waardoor Porsche bijna meer waard is dan alle VW-merken bij elkander!

Porsches zijn extreem prijzig. Een Porsche Macan met 2.0-motor kost je tegenwoordig 109.000 euro. Een 718 Cayman? Bijna een ton. En een Porsche 911? Minimaal 160 mille. Gisteren liet @nicolasr zien dat een Porsche 911 kopen ook al kan met veel minder geld, door deze blauwe 996 Carrera Tiptronic aan te bevelen. Maar als je echt de goedkoopste 911 van Porsche wil, moet je bij Porsche zelf zijn.

Porsche-aandelen

Tegenwoordig verkoopt de toko namelijk ook aandelen. De Volkswagen Group heeft 25% van Porsche publiek gemaakt. De reden is simpel, het levert Porsche zo’n kleine 10 miljard op. Daarmee kan Porsche mooi investeren in het elektrisch maken van de gehele line-up. Een zogenaamde win-win-situatie. Het is wel heel erg moedig van Porsche. De beurs is op zijn zachtst gezegd nogal onrustig vanwege zware economische vooruitzichten. Denk aan de oorlog in Oekraïne, stijgende prijzen voor energie en een enorme inflatie.

Toch kan je sinds gisteren een aandeel Porsche kopen, dit aandeel heeft de naam ‘P911‘. Ironisch, de naam van de auto die het populairst is onder de beurshandelaren is ook de naam van het aandeel. Je zou er spontaan een Porsche Boxster van kopen. Maar even terug naar het P911-aandeel. Hoe gaat het daar eigenlijk mee?

Porsche meer waard dan alle VW-merken?

Nou, verrassend goed en stabiel, zo ver je daarover kunt spreken na één dag. Er was een gestage groei van 0,2%. Geen Nina Brink-taferelen, dus. Dat meldt De Telegraaf. Daardoor is Porsche op dit moment meer waard dan die andere twee Duitse producenten van luxe-producten: BMW en Mercedes-Benz.

Als Porsche deze lijn weet door te trekken, is het net zo veel waard als de Volkswagen Group met alle merken bij elkaar (Audi, Bentley, Cupra, Ducati, Seat, Skoda, Volkswagen en Volkswagen Bedrijfswagens). Die hele kliek is samen 78,7 miljard euro waard, terwijl Porsche alleen al op 75 miljard euro staat. De succesvolle beursgang van Porsche is de grootste sinds 1996. Als Porsche zo doorgaat, kunnen ze zelfs toetreden tot de DAS-Index ten koste van Zalando.

Meer lezen? Dit zijn 8 gedurfde Porsche-kleuren!