Porsche klaar met Formule 1, nu al

Het zijn toch ook trotse jongens, die Duitsers. Porsche is nu al klaar met de Formule 1.

Het leek een perfect moment om in te stappen: 2026. Dat is het jaar dat de nieuwe motorreglementen in de Formule 1 van kracht gaan. De huidige fabrikanten (Renault, Ferrari, Mercedes en Red Bull Powertrains) zijn voornemens te blijven. Het leek voor Audi en Porsche het uitgelezen moment om in te stappen.

De populariteit van de Formule 1 neemt enorm toe, terwijl de beoogde kosten juist dalen. Met name bij Porsche was men behoorlijk concreet. Het Duitse merk heeft de afgelopen jaren zo ongeveer alle disciplines van de autosport gedomineerd, behalve Formule 1. Sterker nog, Porsches laatste wapenfeiten in de Formule 1 was een extreem slechte motor, dat later nog zou dienen als basis voor de Porsche Carrera GT, dus het kwam allemaal goed.

Porsche nu al klaar met Formule 1

Enfin, het ziet ernaar uit dat het nieuwe avontuur van Porsche nú alweer gestrand is. Volgens Auto, Motor und Sport heeft het zuid-Duitse Sportwagenmerk er absoluut geen zin meer in en zien ze af van deelname. Zoals bekend waren ze in vergevorderde gesprekken om leverancier te worden van Red Bull.

Het idee was simpel, Red Bull zou zich iets inkopen bij Porsche en Porsche iets bij Red Bull. Porsche zou motoren gaan leveren en Red Bull zou races gaan winnen. Klinkt perfect toch? Het probleem is dat Porsche – typisch Duits – iets te fanatiek begon aan de onderhandelingen.

Red Bull zocht een leverancier en ze hebben er geen probleem mee dat het meer zou worden dan een leverancier. Echter, Porsche wilde heel erg graag óók de meerderheid hebben van Red Bull. Dat zagen ze bij Red Bull niet zitten.

Eigenwijs

Die is nu in handen van Dieter Mateschitz, Adrian Newey, Christian Horner en Helmut Marko. Deze vier vormen de basis van Red Bull en wilden hun aandeel niet verkleinen tot 49% en dat Porsche de andere 51% in handen had.

Het blauwtje dat de heren van Porsche hebben opgelopen, was kennelijk dermate gênant dat ze nu helemaal afzien van F1-deelname. Een beetje vreemd is het wel, want Red Bull kan zijn eigen motoren bouwen, terwijl Porsche niet een nieuw team ‘durft’ op te zetten.

Dit betekent overigens niet dat er geen nieuwe leverancier komt. Audi is in gesprek Sauber en daarnaast schijnen Ford en Hyundai de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden. Ook Honda lijkt een beetje spijt te hebben van hun exit. Die twee zouden interesse hebben om in 2027 mee te doen. Over twee weken weten we meer. Dat is namelijk de deadline voor een motorleverancier om zich aan te melden voor 2026.

