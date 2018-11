Prijzen van de Kia e-Niro zijn bekend

En die vallen best mee, eigenlijk.

Elektrisch rijden komt met rasse schreden dichterbij. Dankzij Tesla is elektrisch rijden weer helemaal cool. Merken als Renault en Nissan waren er vroeg bij, maar het zijn gek genoeg Hyundai en Kia die nu met echte toppers komen. In dit geval behandelen we de Kia e-Niro, want daarvan zijn de prijzen zojuist bekend gemaakt. Eerst even de reden waarom het zo groot nieuws is: 485 kilometer! Zo ver kom je volgens de WLTP op een volle accu. Natuurlijk is ook het WLTP-cijfer een zuiver theoretische waarde, maar volgens deze test was dik 400 km op één lading gewoon mogelijk. Daarmee is de Kia e-Niro met 62 kWh batterij een van de eerste betaalbare elektrische auto’s waarmee je ook echt een eind kunt komen, of een paar dagen kunt rijden zonder telkens te hoeven laden.

Dat ‘betaalbaar’ is natuurlijk relatief. Kia wil namelijk 42.510 euro ontvangen. Dat is de prijs rijklaar, de fiscale prijs bedraagt 41.475 euro. Voor dat geld krijg je een Kia e-Niro DynamicLine. Deze is al behoorlijk compleet met adaptieve cruise control, zeven airbags, autonome rem-assistentie, Apple CarPlay en al het andere wat je mag verwachten bij een compacte crossover als de uitstekende Kia Niro.

Een stapje hoger staat de ExecutiveLine. Deze heeft alles wat de DynamicLine heeft, plus een hele hoop meer. Denk aan lederen bekleding, een JBL-installatie, LED-koplampen, groot navigatiesysteem, privacy glass, stoelverwarming voor en achter, stoelventilatie voor en parkeersensoren rondom. Deze uitvoering zal 45.510 euro gaan kosten (fiscale prijs 44.475 euro). De 64 kWh uitvoering is per direct te bestellen. Je zult er wel eventjes op moeten wachten, want er zijn inmiddels al 3.000 wachtenden voor u. De verwachte levertijd voor een Kia e-Niro met 64 kWh batterij is eind 2019. Uiteraard is de nieuwprijs inclusief 7 jaar garantie of 150.000 kilometer.