Dit doet ABT met de nieuwe Volkswagen Touareg

Geen verrassingen hier.

De nieuwe Volkswagen Touareg maakte aan het begin van dit jaar zijn debuut. De grootste SUV van Volkswagen was weer groter geworden en daarmee een perfect apparaat voor tuners om zich aan te vergrijpen. Nadat Volkswagen zelf het een en ander voor de auto kon onthullen, is het nu de beurt aan ABT om hetzelfde te doen. De huistuner van VAG-producten heeft zijn gebruikelijke recept uit de kast getrokken en ook op de Touareg oogt dit niet verkeerd.

Hoewel de Touareg momenteel door Volkswagen wordt aangeboden met een reeks V6-motoren, is het in dit geval enkel het krachtigste TDI-blok waarmee ABT zich heeft beziggehouden. De drieliter zespitter produceert normaal gesproken 286 pk en 600 Nm, maar na de behandeling van ABT bedragen deze prestatiecijfers 330 pk en 650 Nm. Hoeveel sneller de auto ervan wordt, dat wil ABT niet zeggen.

Afgezien van de technische kant van het verhaal heeft ABT de buitenkant een kleine behandeling gegeven. Het meest in het oog springende ‘detail’ vinden we in de vorm van een set 22″ velgen die, net als de auto zelf, pikzwart zijn. Minder groot kunnen ze ook zijn, want ABT biedt diezelfde velgen eveneens aan in de maten 20″ en 21″. De prijs van ABT’s nieuwe pretpakket voor de Touareg is nog niet gecommuniceerd.

Meer lezen? Bekijk HIER onze rijtest met de nieuwe Volkswagen Touareg.