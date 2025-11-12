Kia’s EV-verkopen krijgen een flinke dreun

Toch hoef je geen medelijden te hebben met Kia.

Als we schrijven over de verkoopcijfers van Kia, is dat de laatste tijd louter positief. In 2022 en in 2024 waren ze al het bestverkochte merk van Nederland en dit jaar zijn ze dat zelfs met grote afstand. Toch is er nu ook iets minder positief nieuws.

Dit nieuws komt niet uit Nederland, maar uit de VS. Daar zijn de verkopen van de elektrische Kia’s namelijk compleet ingestort. Dit heeft alles te maken met het verdwijnen van de EV-subsidie, die per oktober werd afgeschaft. Dat is uiteraard niet alleen een probleem van Kia, maar zij worden wel zwaar getroffen.

Vorige maand daalde de verkoop van de EV6 en EV9 met respectievelijk 71% en 66%. Over het hele jaar tot nu toe daalde de verkoop van deze modellen met 35% en 27%. Dat is toch een flinke domper voor het Koreaanse merk.

In de VS is het elektrische gamma van Kia sowieso minder uitgebreid dan in Nederland. De EV3 en EV4 worden nog niet geleverd op de Amerikaanse markt, al staat dat wel op de planning. De EV4 is echter uitgesteld vanwege het instorten van de EV-markt.

Overigens gaat het helemaal niet slecht met Kia in de VS. De totale verkopen zijn namelijk gestegen met 8%. De grote bestsellers zijn de Sportage en de K4. Die laatste is de opvolger van de Kia Ceed, die binnenkort ook in Nederland te bestellen is. Kia doet dus prima zaken op de Amerikaanse markt, maar het had nóg beter gekund als de EV-subsidie niet was geschrapt.

Via: Carscoops