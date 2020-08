Kids veilig naar school in 20.000 euro+ gepantserde XT6

Aan veiligheid mag je geen prijskaartje hangen toch? Neem nu deze Cadillac XT6 die is gepantserd door AddArmor.

Bij ons in Nederland zal het geen succesvolle businesscase zijn, maar in de Verenigde Staten is hier gewoon een markt voor. Ik heb het over bedrijven die normale personenauto’s ombouwen tot gepantserde voertuigen. Zelfs de meest extreme vormen van geweld weten dit soort creaties vaak te kunnen afweren.

Het Amerikaanse bedrijf AddArmor heeft de Cadillac XT6 opgenomen in het gamma. Voor 28.000 dollar, dat is omgerekend meer dan 23.000 euro, maken ze je XT6 tot een gepantserd voertuig. De auto is uitgerust met een niveau B4 bescherming. Dat betekent onder andere dat de ruiten en deuren zijn vervangen voor kogelwerende exemplaren.

Voor de deuren is gebruik gemaakt van een soort laminaat. Het stopt een kogelregen en is bovendien 60 procent minder zwaar in vergelijking met gepantserd staal. Mocht je banden lek geschoten zijn, dan kun je nog 80 kilometer op deze runflat compound doorrijden. Misschien interessant voor Lewis Hamilton.

Wat het bedrijf dan weer niet bekend heeft gemaakt is wat het uiteindelijke gewicht van de XT6 is geworden. Volgens AddArmor kan de gepantserde XT6 nog prima uit de voeten met de 3.6-liter V6 die goed is voor ruim 300 pk.

De papa’s en mama’s met minder gezellige vrienden kunnen vanaf heden aankloppen bij AddArmor voor de Cadillac ombouw.