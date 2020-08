F1 stand na GP Engeland 2020 en zes dingen die opvielen

Alle rangen, standen en overzichten plus vijf dingen die ons opvielen aan de GP van Engeland 2020.

Wanneer de Formule 1 op zijn saaist is, kan er een verrassing ontstaan. Op de redactie begonnen we allemaal met onze routine-matige middagdut. Wanneer de commentatoren niet meer hyperactief zijn (meestal na een bochtje of vier, vijf) worden de oogleden zwaar. Dan pit je door en wordt je wakker door het Britse en Duitse volkslied.

In dit geval kwam er een duveltje uit een doosje. De laatste paar ronden van de race waren verreweg het meest spannend. Dit zijn zes dingen die ons opvielen tijdens de GP van Engeland 2020.

Het lijkt spannender dan dat het is op de baan

Als je de uitslag en de bijbehorende tijden bekijkt, lijkt het eigenlijk best wel spannend. We zullen eens alle data erop na moeten zien, maar het lijkt erop dat de Safety car redelijk vaak naar buiten komt dit seizoen. Dit heeft als voordeel dat het veld weer bij elkaar komt. Natuurlijk kan de Safety car onder de noemer veiligheid snel naar buiten worden gebracht, maar komt het ook de spanning ten goede.

Verstappen had kunnen winnen

Beter 1 vogel in de hand dan geen hand, aldus Urbanus. Als we terugkijken, lijkt Red Bull zich een kans door de neus geboord te hebben om de race te winnen. Als je kijkt naar hoe nerveus Helmut Marko met Newey stond te praten toen de band van Hamilton knapte. Aan de andere kant: garanties zijn er niet en een tweede plaats plus de snelste ronde is een topprestatie, zeker als je kijkt hoe de verhoudingen liggen.

Racing Point niet on point

Wat zuur voor Hülkenberg. Er is was niemand die de sympathieke Duitser geen podium gunde. Helaas ging het voor de race al mis. De Racing Point was echter ook niet zo op zijn gemak tijdens de race. Normaal gesproken is Pérez een uitstekende graadmeter voor het team: net als Verstappen en Leclerc haalt hij het maximale uit zijn auto. Het was echte pijnlijk duidelijk dat Stroll het tempo aan het einde niet meer bij kon benen. Dat is het nadeel van een F1-auto kopiëren. Als het goed gaat, is het lastiger om de succesfactoren te bepalen. Maar als het niet goed gaat, is het ook erg lastig om aan te duiden.

Ferrari heeft lek nog niet boven

Natuurlijk is het nog niet allemaal koek en ei bij het team uit Maranello. Als je zag hoe snel Verstappen weg kon rijden bij Leclerc, was duidelijk dat de Ferrari nog veel snelheid mist. Ook Vettel maakte dat helaas erg duidelijk: hij had moeite om de auto in de punten te rijden. Maar in de race zijn de Ferrari’s minder vernederd dan in de kwalificaties en op karakter wist Leclerc alsnog de schade heel beperkt te houden. Maar wederom: als er geen safetycar situaties waren, zag het er heel anders uit.

Albon presteert (weer) ondermaats

Kijk, het is natuurlijk lastig. De twee moment dat je kan toeslaan wordt je eruit gekegeld door Hamilton. Niet lekker voor je vertrouwen. Dan weet je dat je voorganger na een half seizoen eruit is gekegeld vanwege tegenvallende resultaten. Oh ja, dan moet jij het in een auto die compleet op je teamgenoot afgesteld lijkt te zijn een redelijke indruk achterlaten. Nu is dat laatste zéér discutabel, maar presteren bij Red Bull is geen sinecure. Met andere woorden: Verstappen weet een paar tekortkomingen van de RB16 goed te maskeren.

De rest is zeer spannend!

Nu hebben we het al een paar keer eerder gezegd de afgelopen jaren, maar meer dan ooit lijkt het middenveld erg spannend te zijn. Als Mercedes en Verstappen niet mee zouden doen, ligt het kampioenschap nog helemaal open. Albon, Vettel plus de coureurs Renault, McLaren, Ferrari en Racing Point zijn allemaal erg aan elkaar gewaagd.

Rijderskampioenschap

Uiteraard staat Hamiliton bovenaan. Sterker nog, iedereen weet dat hij nog een titel gaat binnenhalen. Daarom gaan we even kijken wat er onder Hamilton gebeurt. Dankzij de ‘bijna-uitvalbeurt’ van Bottas komt Verstappen dicht in de buurt, alhoewel de volgende race Bottas wel weer tweede gaat worden.

Stand rijderskampioenschap na GP Engeland 2020

Positie Coureur Team Punten 1 Hamilton Mercedes 88 2 Bottas Mercedes 58 3 Verstappen Red Bull 52 4 Norris McLaren 36 5 Leclerc Ferrari 33 6 Albon Red Bull 26 7 Pérez Racing Point 22 8 Stroll Racing Point 20 9 Ricciardo Renault 20 10 Sainz Jr. McLaren 15 11 Ocon Renault 12 12 Gasly Alpha Tauri 12 13 Vettel Ferrari 10 14 Giovinazzi Alfa Romeo 2 15 Kvyat Alpha Tauri 1 16 Magnussen Haas 1 17 Latifi Williams 0 18 Räikkönen Alfa Romeo 0 19 Grosjean Haas 0 20 Russel Williams 0

Constructeurskampioenschap

Goh, Mercedes gaat fier aan kop. Red Bull past op zeer gepaste afstand, mede omdat het leeuwendeel van de punten bij Verstappen vandaan moet komen. Racing Point heeft een slecht weekend: Hulkenberg kon niet starten en Stroll kreeg de auto niet verder dan P9. Daardoor Ferrari ze kunnen inhalen op de lijst en heeft McLaren wat meer afstand genomen.

Stand constructeurskampioenschap na GP Engeland 2020

Positie Team Punten 1 Mercedes 146 2 Red Bull 78 3 McLaren 51 4 Ferrari 43 5 Racing Point 42 6 Renault 32 7 Alpha Tauri 13 8 Alfa Romeo 2 9 Haas 1 10 Williams 0

Kwalificatieduel

Hulkenberg startte weliswaar niet tijdens de GP van Engeland 2020, maar kwalificeerde zich wel. Echter, Stroll was ditmaal weer sneller dan zijn teamgenoot. Verder valt op dat Verstappen gehakt maakt van zijn teammaat, maar lang niet zo erg als Russell dat doet. Was Kubica dan zo slecht nog niet?

Onderlinge stand kwalificatieduel na de GP van Engeland

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (3) Bottas (1) Ferrari Vettel (2) Leclerc (2) Red Bull Verstappen (4) Albon (0) McLaren Norris (3) Sainz (1) Renault Ricciardo (3) Ocon (1) Alpha Tauri Gasly (4) Kvyat (0) Racing Point Stroll (3) Perez (1) Alfa Romeo Giovinazzi (3) Räikkönen (1) Haas Magnussen (3) Grosjean (1) Williams Russell (3) Latifi (1)

Snelste raceronde

Ja, Verstappen pakte een extra punt voor de snelste raceronde. Red Bull speelde op safe en wisselde snel de banden van Verstappen, terwijl de winst binnen bereik leek te zijn. Aan de andere kant: P2 en snelste raceronde had hij van te voren voor getekend.

Onderlinge stand qua snelste raceronde sinds de GP van Engeland 2020

Coureur Team Aantal snelste rondes Norris McLaren 1 Sainz McLaren 1 Hamilton Mercedes 1 Verstappen Red Bull 1

Driver of the Day

Een unicum, want meestal wint de snelste coureur en de beste auto deze nominatie niet. Het meestal de smaakmaker. Wellicht dat men de laatste ronde van Hamilton erg spannend vond. Anyway, het is ‘m gegund. Wint hij ook nog eens wat.

Onderlinge stand Driver of the Day sinds de GP van Engeland 2020

Coureur Team Aantal nominaties Albon Red Bull 1 Pérez Racing Point 1 Verstappen Red Bull 1 Hamilton Mercedes 1

Heeft de AB redactie het nog een beetje goed gegokt?

Bwoah, niet helemaal. Niemand had Leclerc op het podium verwacht en niemand had verwacht dat Bottas er niet in zou staan. Er was echter een redactielid dat de eerste twee posities goed had en zodoende de meeste punten pakt: inderdaad, @michaelras. Michael stond derde, maar maakt een lekker sprong naar voren:

Naam Punten Michael 24 Jaap 22 Wouter 19

Deze races zijn al verreden:

Deze races staan nog op de F1-agenda:

9 augustus | GP van 70th Anniversary

16 augustus | GP van Spanje

30 augustus | GP van België

6 september | GP van Italië

13 september | GP van Toscane

27 september | GP van Rusland

De eerste meters van de Grand Prix van 70th Anniversary zullen vrijdag 6 juli worden verreden om 12:00 (NL tijd)