Mercedes CLE: C-klasse looks, E-klasse formaat

Vergeet de C-klasse Coupé en E-klasse Coupé. De Mercedes CLE is hier!

Je zou bijna denken dat Mercedes geen brood meer ziet in de coupés, want na het verdwijnen van de S-klasse Coupé, keren ook de C-klasse Coupé en de E-klasse Coupé niet meer terug. Daarnaast wordt ook de CLS geschrapt. Dat is misschien geen echte coupé, maar toch jammer.

Gelukkig keert Mercedes de coupé niet de rug toe, want vandaag presenteren ze de gloednieuwe CLE. Zoals we al wisten, vervangt deze zowel de C-klasse Coupé als de E-klasse Coupé. Daarmee doet Mercedes een beetje hetzelfde als wat ze destijds met de CLK deden.

C-klasse Coupé of E-klasse Coupé?

De hamvraag is natuurlijk: is de CLE meer een C-klasse Coupé of een meer E-klasse Coupé? Qua design lijkt de CLE vooral heel veel op de C-klasse Coupé, met de neus van de nieuwe C. Het extra zijruitje wat typerend was voor de E-klasse Coupé zien we niet terug.

De afmetingen vertellen echter een ander verhaal: met een lengte van 4,85 meter is de CLE langer dan de C-klasse sedan en ongeveer net zo lang als de uitgaande E Coupé. Oftewel: qua formaat is het vooral een E-klasse Coupé.

Het interieur is dan weer meer C-klasse. We zijn hier dus geen Superscreen, maar een centraal touchscreen, wat 12,3 inch meet. Achter het stuur zien we nog een 11,9 display wat als instrumentarium fungeert.

Niet alleen vierpitters!

Over de motoren hebben we goed nieuws: waar de nieuwe C-klasse enkel en uitsluitend met viercilinders wordt geleverd krijgt de CLE nog een zes-in-lijn. Deze is te vinden in de CLE 450 4Matic, de voorlopige topversie. De zescilinder is goed voor 381 pk en 500 Nm aan koppel.

Onder de CLE 450 zijn er de CLE 200 en 300, die beide zijn voorzien van een 2,0 liter vierpitter. Die levert respectievelijk 204 en 258 pk. De CLE 300 heeft altijd vierwielaandrijving, bij de CLE 200 is dit optioneel. Een viercilinder diesel behoort ook nog tot de mogelijkheden: dat is de 220 d met 200 pk en 440 Nm koppel.

Een plug-in hybride versie is er in eerste instantie nog niet, maar die zit wel in de pijplijn. Over een AMG-versie wordt nog met geen woord gerept, maar we kunnen alvast verklappen dat die er ook gaat komen. Daar hebben we namelijk al spyshots van gezien.

Mercedes CLE Cabrio

Aan de cabrioliefhebbers is ook gedacht. De Mercedes CLE wordt namelijk ook meteen als cabrio onthuld. De dakloze versie van de CLE komt wel iets later: die zal volgend jaar zijn opwachting maken. De Mercedes CLE Coupé zal in november in de showrooms verschijnen. Ergens tegen die tijd zullen we ook de prijzen kunnen melden. Wat dus waarschijnlijk E-klasse prijzen worden…