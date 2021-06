Kies maar: dit horloge of een Aston Martin - Autoblog.nl

Ook al is dit horloge sowieso al nauw verbonden met Aston Martin: hij kost ook zoiets.

Wanneer is iets ‘te duur’? Dat is erg relatief. Een iPhone van 1.000 euro is relatief duur, maar een tweedehands auto voor dat geld is een goede deal. Dus we kunnen ook wel binnenvallen met de claim dat dit horloge van Girard-Perregaux naar verwachting even duur is als een standaard Porsche 911 Carrera, maar voor een horloge is dat tegenwoordig niet eens een belachelijk bedrag. We hebben ze wel eens duurder (en nog duurder) gezien.

Girard-Perregaux

Het horloge met de hand in elkaar zetten is de taak van Girard-Perregaux. Dit is een – hoe kan het ook anders – Zwitsers merk wat ook fikse prijzen durft te vragen voor hun bijzondere horloges. De link met auto’s wordt gelegd door het partnerschap wat schuil gaat achter dit ‘Tourbillon’ horloge met zoals ze het zelf zeggen, een Three Bridges Design. De volledige naam van het horloge luidt namelijk: Girard-Perregaux Tourbillon with Three Bridges – Aston Martin Edition. ‘Mooi klokkie’ mag ook, al is het ietwat oneerbiedig.

Transparant

De uitleg van de ‘Three Bridges’ in dit Aston Martin horloge is simpel. Het gaat namelijk om een transparante behuizing. Alle componenten van het uurwerk zitten dus aan het frame vast met drie ‘bruggen’, voor de rest kun je dus gewoon dwars door het horloge heen kijken. Best een fraai gezicht. Het ontwerp met de drie bruggen vergelijkt Girard-Perregaux met de kenmerkende grille van een Aston Martin: dat is de signatuur van de Zwitserse horlogemaker.

Exclusief

Het horloge met de Aston Martin naam ziet er duur uit, maar terugslaand op de eerste alinea valt het enigszins mee. Al moeten we wel zeggen: dan vergelijken we de Girard-Perregaux met de Jacob & Co Bugatti of de Richard Mille McLaren. Want dit Aston Martin horloge is niet officieel geprijsd, maar kijkend naar vergelijkbare exemplaren is een bedrag tussen de 150.000 en 200.000 euro bijna een zekerheid. Wel is bekend dat niet veel eigenaren dit geld gaan aftikken, want er komen maar 18 stuks van deze exclusieve Girard-Perregaux Tourbillon.