Dit is de Ferrari F8 Tributo van Gucci Mane La Flare

Gucci Mane La Flare heeft zijn rode F8 Tributo laten voorzien van rode velgen.

Echte kenners kennen rapper Gucci Mane natuurlijk al van ons eerdere artikel over de muzikant. De rappert die zijn fame vooral dankt aan het innoveren met Trap Music geeft zijn eerlijk verdiende Dollars namelijk graag uit aan auto’s. Deed ‘ie voorheen waarschijnlijk ook al met zijn niet eerlijk verdiende Dollars. Nadat Gucci in groep acht begon met het dealen van crack cocaine was hij van 1993 tot 2001 namelijk professioneel drugs dealer.

Dit en enkele andere transgressies leverde de rapper een paar stints in het gevang op. Maar dat was dan ook weer inspiratie voor wat lucratieve albums en zijn rol in de cult classic Springbreakers, waarin Gucci de grote concurrent speelde van James Franco’s hoofdpersonage Alien. Stukje kwaliteit heur.

Inmiddels heeft Radric Delantic Davis, zoals Gucci Mane’s moeder ‘m ooit noemde, deze ellende alweer enkele jaren achter zich gelaten. Hij is gelukkig getrouwd en heeft sinds vorig jaar zelfs een samenwerking met het echte Gucci! Het leven kan raar lopen.

Uiteraard hoeft dergelijke stabiliteit niet samen te gaan met saaie auto’s. Wat vierwielers betreft draait de rapper de swag nog altijd naar stand elf, waarbij hij een voorliefde lijkt te hebben voor de kleur rood. Naast zijn rode Rolls-Rizzy heeft Mane nu namelijk ook een rode F8 Tributo, die door Butler Wheels voorzien is van rode wielen. Gaaf genoeg om mee te flaneren, dunkt ons. Voor degenen die aftermarket velgen knaak vinden heeft La Flare vast een goede tekst in petto:

I know that you n* gettin’ sick of me. These chains on my neck cost a mil’ a piece. Gucci Mane La Flare

Image-Credit: Butler Tires and Wheels