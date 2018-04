Kies maar: Max Verstappen of Lewis Hamilton

Een nieuwe episode in de serie Kies maar: Max Verstappen of...

Na het belachelijk succes van de aflevering van gisteren, waarin we Max vergeleken met Pastor Maldonado, is het tijd om Max Verstappen met een andere grootheid in de sport te vergelijken. Jawel, we hebben het over niemand minder dan viervoudig kampioen Lewis Hamilton!

In enkele comments onder de artikelen van gisteren haalden jullie namelijk aan dat LH44 in tegenstelling tot Max wel de perfecte balans heeft gevonden tussen agressief en berekenend rijden. Op basis van de afgelopen vier jaar zou je dat inderdaad kunnen concluderen. De Brit komt nog zelden negatief in beeld vanwege crashes of straffen van de FIA, hoewel de Grand Prix van Spanje in 2016 een gedenkwaardige uitzondering vormt op deze regel (video). Niet de enige uitzondering overigens, want ook in Oostenrijk raakten de Mercs elkaar dat jaar. Vorig jaar kwam HAM in Mexico in aanraking met Vettel en eerder dit seizoen toucheerde hij Max Verstappen in Bahrein.

Desalnietemin houdt de Brit over het algemeen zijn neus schoon, maar het is natuurlijk ook simpel geweest de afgelopen jaren voor de viervoudig kampioen. De Mercedes onder de kont van LH44 was im Großen und Ganzen veruit de beste auto van het veld. Het is makkelijk niet te crashen als je alleen vooraan rijdt en alleen hoeft af te rekenen met je teamgenoot. Max zit weliswaar ook in een goede auto, maar heeft die luxe niet.

Wat dat betreft zijn er wel parallellen te trekken tussen Max’ eerste jaren in de F1 en die van Hamilton. Lil’ Lewis kwam na zijn kampioenschappen in de F3 en GP2 direct in het (toen nog) topteam van McLaren terecht. De Macca’s van Hamilton waren allemaal goed genoeg voor overwinningen, maar moesten daar wel hard voor knokken met ondere andere de Ferrari’s en later Red Bulls. Dat zorgde niet zelden voor aanvaringen op de baan tussen Hamilton en andere coureurs. Er was een korte periode dat de Brit en Felipe Massa meer races hadden dat ze elkaar wel raakten dan niet raakten.

Terugzoekende in de archieven op de interwebz, kwam ik een artikel tegen van november 2011. Hamilton stond op het punt zijn vijfde seizoen in de F1 te beëindigen op een vijfde plaats, áchter teamgenoot Button (tweede). Hij had dat jaar weliswaar drie races gewonnen, maar was ook tegen Button aangereden in Canada en in België uitgevallen door een crash met Jaime Alguersuari. Dat was echter nog maar de helft van het verhaal, want Lewis scoorde dat jaar maar liefst vier drive-through penalties, een reprimande en een gridstraf. Tevens werd zijn snelste ronde in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco afgepakt vanwege het afsnijden van de chicane. Het artikel kopte dan ook ‘Five years, over 35 incidents: Has Hamilton been treated fairly?‘. Klikbeet van de bovenste plank dus.

de slappe conclusie van het artikel laten we maar even buiten beschouwing. Een ding is zeker, Hamilton had in zijn eerste vijf jaar aardig wat stof doen opwaaien, zowel op als naast de baan. In dat opzicht was het begin van zijn carrière niet veel anders dan die van Max. Kijk maar eens naar dit incident in Maleisië, waarvoor de Brit zelfs de zeldzame zwart-witte vlag te zien kreeg voor unsportsmanlike driving ten opzichte van Vitaly Petrov. HAM zigzagt bíjna net zo wild over de baan als Verstappen deed gisteren in Bakoe:

Zes jaar later wordt LH44 door velen beschouwd als de beste coureur van zijn generatie. Moraal van het verhaal: er is nog hoop voor Max Verstappen. En tevens voor een derde artikel in deze serie. Collega @willeme heeft er al vast zin in!