Kies maar: Volkswagen Polo met giga km-stand

Twee recente auto’s met een hoge kilometerstand voor hun leeftijd duiken op. Eentje is een Volkswagen Polo uit 2020, de ander een Volkswagen Polo uit 2020.

Het kilometerstandendebat wordt weer aangewakkerd vandaag. Tsja, als eigenaar van een auto met hoge kilometerstand moet je toch verrassend vaak uitleggen waarom je in godsnaam een auto met al drie ton achter de kiezen koopt. De nuances zijn natuurlijk vaak dat onderhoud er zeker toe doet en als je 300.000 deelt door bijna twintig jaar je een helemaal niet zo spannend jaarkilometrage overhoudt. Maar goed, bepaalde onderdelen van een auto slijten of rotten nou eenmaal en met meer kilometers is die kans groter.

Volkswagen Polo met hoge km-stand

Zoals gezegd, mijn Golf is een ervaren beestje, maar heeft er voldoende jaren over kunnen doen. Wij vonden het eens tijd om te kijken naar een auto die wat minder lang heeft gedaan over veel kilometers klokken. Gevonden: net zoals mijn Golf een kilometerstand van drie ton op een Volkswagen. Maar dan een Polo. Uit 2020.

300.000 km

Deze Volkswagen Polo (Typ AW) is namelijk de auto met de hoogste kilometerstand van ná 2020. Of nou ja, uit 2020. Er staat namelijk 297.400 km op de klok. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het enige bewijs daarvoor een NAP-vinkje is op Marktplaats en dat is een indicatie, geen garantie. Maar gezien de staat en prijs zou het ons niks verbazen als het gewoon klopt.

TDI

Een Volkswagen Polo uit 2020 dus, met net geen 300 ruggen op de teller. De dappere motor die deze Polo zo ver heeft gekregen is de 1.6 TDI met 95 pk, gekoppeld aan een handbak. Een 1.9 PD is het niet, maar er zijn ook geen horrorverhalen over de post-dieselgate TDI-blokken. Op zich kan deze auto het hebben. Daarnaast krijg je ook een flink aangeklede Comfortline met veel opties, waaronder een panoramadak. De prijs van al dat moois? 8.999 euro. Kiezen voor wat kilometers loont, want daarmee is dit de goedkoopste Polo van bouwjaar 2020 die er is, met dus een hoop lekkere opties. En geef toe, je ziet er niet direct aan af dat ‘ie zo veel gelopen heeft. Het jaarkilometrage zou ongeveer 100.000 zijn, ware het niet dat de Polo van januari 2020 is en dus eigenlijk al bijna vier jaar erop heeft zitten. Nog steeds is meer dan 75.000 kilometer per jaar een hele opgave.

Identiek

Wat schetst onze verbazing: er is één auto die zowel qua echte kilometers als jaarkilometrage erg dicht in de buurt zit bij deze witte Polo. Het gaat om 297.313 kilometer: 87 kilometer minder. Waar de witte Polo op 2 januari is geregistreerd, is deze op 3 januari op kenteken gezet. En wat voor auto is het? Een eh, Volkswagen Polo.

Nog een Polo

Ja, dit tweetal is gewaagd aan elkaar. Ook deze andere Polo heeft de 1.6 TDI aan boord met de handbak. Toch is het exemplaar wel leuker. Je hebt dezelfde opties, maar dan in combinatie met het R-Line pakket. Hij kostte nieuw gewoon bijna 32.000 euro! En dan is hij ook nog eens gespoten in dat heerlijke oranje kleurtje.

Ook aan de oranje Polo zie je maar nauwelijks af dat ‘ie er al zo veel op heeft zitten. Terwijl deze Volkswagen Polo uit 2020 dus al bijna op een derde van een miljoen kilometers zit. En de prijs is ook nog eens een derde van de nieuwprijs: de oranje Polo kost 12.950 euro.

Kopen

Opvallend om twee exemplaren van een Volkswagen Polo occasion zo aan elkaar gewaagd te zien. De oranje ziet er natuurlijk leuker uit, maar daar betaal je dan ook 4.000 euro meer voor. Zou jij voor flinke korting een in korte tijd zeer ervaren Polo durven scoren? Dan kun je hier de witte bekijken en hier de oranje.