Kies maar: X3M Competition vs. Stelvio Q vs. AMG GLC63S

Drie dikke SUV's en driemaal meer dan 500 pk. Duits of toch Italiaans?

Dit jaar presenteerde BMW een kersverse X3M, met een heerlijke krachtbron onder de motorkap. Een stiekeme voorbode van wat we kunnen verwachten voor de nieuwe M3/M4, want de Duitser heeft een geblazen 3.0 zes-in-lijn met meer dan 500 pk. Een andere noemenswaardige kandidaat in deze vergelijking is de Mercedes-AMG GLC 63 S. De uitdager uit een andere hoek (lees: land) is in dit geval de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. De reguliere versie van de SUV uit Italië kreeg onlangs een modeljaar update en kan er in 2020 wat Alfa betreft weer tegenaan. Met welke SUV zou jij het nieuwe jaar willen beginnen? We diepen de specs van de SUV’s uit zodat je weet waar je voor kiest.

BMW X3M Competition

De X3M Competition is de kleinste SUV van BMW M met een M TwinPower Turbo zes-in-lijn onder de kap. De X2 M35i moet het immers stellen met een opgefokte viercilinder. De X3M Competition levert 510 pk en 600 Nm koppel. Het blok is standaard gekoppeld aan een 8-traps M Steptronic. De sprint naar de honderd gaat in slechts 4,1 seconden. De topsnelheid ligt op 250 km/u, of 280 km/u als je het Drivers Package aanvinkt op de optielijst. De X3M Competition is er vanaf 138.006 euro.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Niet zo vers als de X3M Competition, maar nog steeds een terechte uitdager. Ook deze SUV pompt 510 pk uit zijn motorblok. Geen zes-in-lijn of V8, maar een 2.9 V6 turbomotor met eveneens 600 Nm koppel. De Stelvio Q zou de BMW in de sprint en op topsnelheid moeten verslaan. De power-SUV accelereert in 3,8 seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 283 km/u. Geen gedoe met een optioneel pakketje: de Alfa loopt altijd zo hard. De Italiaan is nog iets goedkoper ook: 135.450 euro.

Mercedes-AMG GLC 63 S

Alsof ze op elkaars bordje kijken wat de concurrentie te bieden heeft. Voor de derde maal hebben we het over 510 pk. Als enige van het trio een geblazen V8, een 4.0 liter groot exemplaar om precies te zijn. De nieuwe GLC 63 S werd in april gepresenteerd. Met 700 Nm koppel trekt de AMG het makkelijkste de straatstenen eruit. Hij sprint niet sneller naar 100 km/u in vergelijking met de Stelvio, maar wel in vergelijking met de X3: namelijk vier tellen rond. De top ligt op 280 km/u. De Mercedes-AMG GLC 63 S kost 173.944 euro. Je moet er wat voor over hebben met die twee extra cilinders aan boord.