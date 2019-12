Autoblog awards: Motoren van het jaar 2019

Wat was de beste motor van 2019?

We naderen weer het einde van het jaar. Dat betekent natuurlijk weer enorm veel lijstjes en overzichten. Op dit moment is de verkiezing voor autoblog auto van het jaar in volle gang, maar de eerste uitslag is al bekend. Voor vandaag hebben we namelijk voor u de Autoblog Motoren van het jaar. Nee, het gaat niet om motorfietsen, alhoewel ook die zeker nog de revue zullen passeren.

Vooral we beginnen even een huishoudelijke mededeling. De categorie ‘Dieselmotor’ is komen te vervallen. Het aantal nieuwe diesels dat we hebben mogen verwelkomen was erg laag. Daarbij was bleek de mate van gelaagdheid óók nog eens een issue. De S4 TDI en S6 TDI beloofden op papier erg veel, maar echt lekkere auto’s waren het niet. Waarschijnlijk zijn de problemen softwarematig, maar aangezien de categorie net zo relevant begint te worden als LPG motor van het jaar, slaan we de Diesel over in 2019. Mocht de zelfontbrander een comeback maken, kunnen we de beslissing altijd heroverwegen.

Categorie: Benzine

Winnaar: Mercedes M256

Zes cilinders in een lijn. Het was jarenlang het recept voor BMW. In de jaren ’90 had Mercedes afscheid genomen van de zes-in-lijn ten faveure van een compactere V6. Maar BMW is dit jaar onofficieel van de troon gestoten door Mercedes-Benz. Zowel Casper als Wouter hadden een een zes-in-lijn van Mercedes genomineerd. Casper koos voor de ‘450’ uit de GLE en Wouter de ’53’ uit de E-Klasse. Beide blokken zijn in basis gelijk en delen dezelfde kenmerken. Ze zijn zeer trillingsvrij, lopen uiterst soepel, produceren weinig geluid en veel vermogen en koppel.

Runner up: BMW B58B30O1

Een eervolle vermelding voordie andere zes-in-lijn: de motor in de M340i was een uitstekend aggregaat dat we graag terug zien in meer BMW’s. De B58 was, evenals zijn voorgangers, een enorme fijne motor. Maar in de M340i heb je nét even wat meer koppel en vermogen. Het geeft de uiterst capabele M340i net even een extra randje. Het knappe is dat het verbruik min of meer gelijk is gebleven.

Categorie: Plug-in hybride

Winnaar: Volvo/Polestar B4204T48

In tegenstelling tot de diesel, is de ‘plug-in’ wel telkens populairder aan het worden. In veel gevallen gaat het om een flinke benzinemotor die geassisteerd wordt door een aanzienlijk minder krachtige elektromotor. Niet zo bij de Polestar 1, daar levert de elektromotor bijna 200 pk, waardoor je op een systeemvermogen uitkomt van 600 pk en een koppel van 1.000 Nm! De uitwerking is briljant. De Polestar is uiteraard zeer stil. Dankzij de grote accu’s ben je ook nog in staat om redelijke afstanden te doen met nul uitstoot. Aan de andere kant heb je nog wel de lease of mind dat je overal kunt komen. Maar misschien nog wel belangrijker: het is een geweldige auto om te rijden en de motor is daar een integraal onderdeel van.

Runner up: BMW B58B30 i Performance

Dan krijgt BMW toch nog de erkenning voor een zes-in-lijn motor. Gek genoeg is het maken van een PHEV niet zo heel erg moeilijk. Je zet gewoon een elektromotor met accupakket naast een verbrandingsmotor en klaar is kees. Maar om het goed samen te laten werken, is kunde vereist. Dat heeft BMW aangetoond, want ondanks dat het woord ‘naadloos’ enorm vies is, is het wel degelijk van toepassing. Op een zijdezachte wijze wordt telkens het ideale aggregaat gekozen. Zie het overigens niet als alternatief op de elektromotor, maar een manier om even wat langer van mooie benzinemotoren te kunnen genieten.

Categorie: Elektrisch

Winnaar: Porsche Taycan

Hierover was er nog de nodige discussie. De Porsche Taycan was van meet af aan de gedoodverfde winnaar in deze categorie. De Taycan is niet zozeer een geweldige auto ONDANKS zijn aandrijflijn, maar eigenlijk ook een geweldige rijdende auto DANKZIJ die elektrische motoren. Ten opzichte van de elektromotoren die we al kennen heeft de 800V technologie wel degelijk wat toe te voegen. Pas deze week nadat bekend werd dat de EPA-organisatie niet helemaal enthousiast is van de motor, moesten we even twijfelen. Actieradius is iets wat zwaar weegt bij een elektrische auto. Aan de andere kant, tijdens de tests die Casper deed in het koude herfstweer viel de range niet eens tegen en daar heeft onze Razende Reporter diverse malen aanspraak gemaakt op het beschikbare vermogen en koppel van de Taycan. Wellicht dat een duurtest Taycan zal helpen om het daadwerkelijke verbruik in kaart te brengen.

Runner up: Peugeot 208

De nieuwe Peugeot 208 is een bijzondere auto, want je kan ‘m krijgen met diverse aandrijflijnen. Zo is het mogelijk om de 208 te bestellen met een benzinemotor of diesel. Daarnaast is er ook nog de 208-e, met een volledig elektrische aandrijflijn. Casper heeft met beide varianten gereden en kwam tot een interessante conclusie: de 208 is stiekem het fijnst met de elektromotor. De motor reageert direct en alert. De prestaties zijn meer dan voor elkaar, met name om dat de motor direct met het volledige koppel de 208 naar voren sleurt. Tsja, het geluid is niet bijzonder, maar van de 1.2 driecilinder benzine of 1.6 diesel ga je ook niet direct opnames maken.

Pornoblok

Winnaar: Porsche 9A2EVO

Dit is een motor waarbij we iets meer ons hart en oren laten spreken en de ratio minder zwaar laten wegen. Uiteraard zijn het de grotere en sterkere motoren die tot de verbeelding spreken. En weinig motoren doen dat beter dan de nieuwe 4.0 zescilinder van Porsche. In feit is het de 3.0 uit de 991 Carrera, maar dan zonder de turbo’s, maar met een liter extra slagvolume. There’s no replacement voor displacement, zoals de Amerikanen het zo mooi kunnen zeggen. Het is niet alleen het feit dat het een sterk blok is met veel vermogen. Het is een atmosferische motor, dus met een directe gaspedaalrespons en lineaire vermogensopbouw. Oh, laten we vooral het geluid niet vergeten. De 4.0 is een van de pareltjes op het gebied van motoren. Laten we blij zijn dat Porsche het heeft aangedurfd om een dergelijke motor anno 2019 nog op de markt te brengen.

Runner up: Lamborghini V10

Misschien wel de meest spectaculaire motor van het jaar is de 5.2 liter grote V10 van Lamborghini. Ja, het blok is in basis afkomstig van de Audi 4.2 V8, wat weer twee Golf GTi motoren aan elkaar zijn. Maar de motor is dermate ver doorontwikkeld en door Lamgobroghini geperfectioneerd, dat je daar niet zoveel van merkt. Het is een echte volbloed. Ook hier de merites van natuurlijke aanzuiging: deze motor gaat direct met de Huracan aan de haal. Het geluid wat de motor weet te produceren, hoort eigenlijk in Het Concertgebouw beluisterd te worden. Zeker als je kijkt hoe de Dyson-esque geluiden zijn van concurrenten Ferrari en McLaren.

Categorie: Bang For Buck

Winnaar: Suzuki 1.4 BoosterJet

Deze categorie wordt telkens lastiger. Omdat auto’s belast worden op uitstoot en de meeste leuke motoren een hoge uitstoot hebben, is automatisch de prijs heel erg hoog. Bang for Buck is dus eigenlijk niet echt meer van toepassing. De VW Polo GTI is vorig jaar genomineerd vanwege 200 pk voor minder dan 30.000 euro. De winnaar van dit jaar heeft 60 pk minder en kost ‘slechts’ 5.000 minder. De Suzuki Swift Sport toont aan dat een kleine 1.4 viercilinder zeker niet lethargisch hoeft aan te voelen. Het blokje trekt soepel door en lijkt meer vermogen te leveren dan dat de opgave van Suzuki suggereert. Daarbij produceert het blokje ook nog eens een aangename brom. Wouter wijst ons er wel fijntjes op dat de Swift Sport veel Value For Money biedt, maar dat de Bang For Buck relatief is. Waarvan akte.

Runner up: 2.3 EcoBoost

Tegenwoordig lijken auto’s heel erg veel op elkaar. Dat kun je negatiever opvatten dan dat de bedoeling is. Als je gaat shoppen voor een Hot Hatch in het C-segment, kun je bijna geen verkeerde keuze maken. Ze bieden bijna allemaal een aangenaam pakket van vermogen, uitrusting, uitstraling en prestaties. De Ford Focus ST heeft daarbij een kleine verrassing. In plaats van een 1.8 of 2.0 liter motor, krijgt je een volvette 2.3 viercilinder. Het is niet de zuinigste in zijn klasse (integendeel!) of de meest hitsige. Het is wel een uitstekende, ouderwetse rouwdouwer die de Focus ST op die manier zijn eigen karakter geeft. Met een vraagprijs van een halve ton is hetgeen koopje, maar zoals aangegeven zijn er externe factoren die roet in het eten gooien.