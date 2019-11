Officieel: dit zijn de vernieuwde Alfa Giulia en Stelvio

De modeljaar update voor zowel de Giulia als de Stelvio is hier.

Begin deze maand konden we het al melden: er zat een update van de Giulia en Stelvio aan zat te komen. Inmiddels is het dan zover. Aan de buitenkant zijn er weinig tot geen verschillen te zien, maar er is wel degelijk het nodige veranderd. Daarvoor moet je echter in het interieur zijn.

Een van de belangrijkste aspecten die Alfa Romeo onder handen heeft genomen is het infotainmentsysteem. In het interieur is nu een compleet nieuw 8,8″ touchscreen te vinden. Voorheen was dit een 6,5″ scherm wat je nog niet aan kon raken. Althans, dan gebeurde er vrij weinig. Ook het scherm in het instrumentenpaneel is op de schop gegooid om alles weer wat logischer en overzichtelijker weer te geven.

De aanpassingen in het interieur blijven niet beperkt tot de schermen. Ook de middenconsole, de versnellingspook en het stuur zijn vernieuwd. In de middenconsole zijn grotere opbergvakken te vinden en je kunt je smartphone draadloos opladen. Op het stuur zijn onder meer de knoppen opnieuw ingedeeld. Dit heeft er alles mee te maken dat er enkele nieuwe systemen inzitten. Verder zijn de materialen die je overal in het interieur tegenkomt voortaan van hogere kwaliteit. Als klap op de vuurpijl is er bij de versnellingspook een Italiaans vlaggetje te vinden.

De 2020-uitvoeringen van de Giulia en Stelvio zijn ook verzien van de nodige systemen om de bestuurder het werk uit handen nemen. Dit zijn onder meer lane keeping assist om je netjes binnen de lijntjes te houden, dodehoekdetectie en geavanceerde adaptive cruise control. Alles bij elkaar betekent dit dat je met de vernieuwde Alfa’s nu op niveau 2 autonoom kunt rijden. Het wordt er dus makkelijker op, maar je moet nog wel je oogjes op de weg houden.

Alfa heeft van de gelegenheid gebruikt gemaakt om naamgeving de modelvarianten te herzien. Je hebt nu de basisversies, met daarboven de Super-versie en de Ti (Turismo Internazionale). De Super is ook in Business-uitvoering te krijgen. De meest sportieve versies zijn de Sprint, Veloce en Veloce Ti (alleen voor de Giulia). De Quadrifoglio zijn ze ook niet vergeten, maar die komt pas later in 2020.

Hoewel aan het uiterlijk niets gedaan is, kun je de 2020-uitvoering wel in een paar nieuwe kleurtjes bestellen. De Giulia is nu bijvoorbeeld ook verkrijgbaar in sappig groen. Alfisten die graag een beetje autonoom willen rijden kunnen vanaf begin 2020 bij de dealer terecht.