Huts! Nu kan iedere Nederlander de Model 3 samenstellen

Waar wacht je nog op?

Aan het einde van afgelopen jaar bracht Tesla een aantal exemplaren van de Model 3 naar Europa om lokale liefhebbers alvast op te warmen voor de komst van zijn kleinste auto. Kort daarna, vanaf begin december, kregen reserveringhouders in Nederland de mogelijkheid de Model 3 te configureren, zodat ze voor 1 januari hun order konden plaatsen. Nu het nieuwe jaar is begonnen heeft Tesla de hekken voor iedereen geopend. In andere woorden: configureren maar!

Zoals gebruikelijk stelt Tesla niet direct de goedkoopste versie beschikbaar. In plaats daarvan zullen eerst de duurdere exemplaren verkocht worden. Allereerst komt de Long Range-versie van de Model 3 in Nederland op de markt. Deze uitvoering is op zijn beurt ook weer te bestellen als het snellere Performance-model. Het grote onderlinge verschil is de acceleratietijd. Waar het voorlopige instapmodel in 4,8 seconden naar de 100 km/u snelt, heeft de Performance er 3,5 seconden voor nodig. De actieradius van de krachtigere uitvoering daalt wel met 30 km, naar 530 km volgens de WLTP-cyclus. De normale Long Range komt op een lading 560 km ver.

Voor geïnteresseerden is het natuurlijk handig om te weten hoeveel de Model 3 in Nederland kan kosten. Hiervoor zijn we zelf even in de configurator gedoken om het uit te zoeken. Wie alle opties aanvinkt bij het Performance-model (dat standaard 69.700 euro kost), een zwart-wit interieur kiest en Autopilot aanschaft, komt uit op een bedrag van 79.770 euro. Wie de Model 3 zo kaal en goedkoop mogelijk (zie foto onderaan) wil bestellen, betaalt 59.820 euro. Reserveren kost in beide gevallen 2.000 euro.

In tegenstelling tot de vele productie- en leveringsproblemen in de Verenigde Staten ziet het er in Nederland rooskleurig uit voor toekomstige Model 3-eigenaren. Zij die de auto al gereserveerd hadden, zien hun Model 3 aan het begin van februari verschijnen. Exemplaren die vanaf vandaag besteld zullen worden, zullen geleverd worden vanaf maart. Zelf configureren? Dat kan HIER.